Sanremo 2023: chi sono i favoriti alla vittoria?

Sanremo 2023: i brani in gara

Nella mattinata di lunedì 16 gennaio 2023 si sono svolti gli ascolti in anteprima dei brani in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Prima di capire quali potrebbero essere i favoriti, almeno a giudicare dai commenti dei giornalisti presenti a Roma e a Milano al pre-ascolto, vi ricordiamo quali sono le canzoni che si contendono la vittoria:

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima)

ARIETE – Mare di guai

ARTICOLO 31 – Un bel viaggio

COLAPESCE DIMARTINO – Splash

COLLA ZIO – Non mi va

ELODIE – Due

GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato

gIANMARIA – Mostro

CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22

LAZZA – Cenere

LDA – Se poi domani

LEO GASSMANN – Terzo cuore

LEVANTE – Vivo

MADAME – Il bene nel male

MARA SATTEI – Duemilaminuti

MARCO MENGONI – Due vite

MODA’ – Lasciami

MR. RAIN – Supereroi

OLLY – Polvere

PAOLA & CHIARA – Furore

ROSA CHEMICAL – Made in Italy

SETHU – Cause perse

SHARI – Egoista

TANANAI – Tango

ULTIMO – Alba

WILL – Stupido

Sanremo 2023: i favoriti

Come ha annunciato lo stesso Amadeus al termine dell’ascolto in anteprima quest’anno c’è una grande novità per la finale. Non più il classico podio con i primi tre artisti, ma una top 5. Dopo l’esibizione dei 28 artisti quindi non ci sarà l’ultima sfida tra la terzina finale, ma tra cinque artisti/band. A giudicare dalle varie pagelle e recensioni sembra avere la meglio Marco Mengoni e spuntano come outsider Colapesce e DiMartino. Negli ultimi posti troviamo sicuramente i Cugini di Campagna ed LDA. Ma che fine hanno fatto Ultimo e Giorgia, dati sul podio con certezza fino a qualche ora fa? I rispettivamente convincono e non la stampa, facendoli finire a metà classifica.

Sanremo 2023: i pronostici dei bookmakers

Nel frattempo è già possibile scommettere sulla vittoria del proprio artista preferito al Festival di Sanremo 2023. Nel dettaglio sul sito di Sisal troviamo Ultimo e Mengoni come favoriti. Ecco la classifica prima del commento dei giornalisti:

Ultimo 2.75

Marco Mengoni 2.75

Giorgia 5

Elodie 9

Madame 9

Colapesce e Dimartino 12

Tananai 12

Mara Sattei 12

Lazza 16

LDA 16

Ariete 20

Mr. Rain 20

Modà 20

Coma Cose 25

Levante 25

Gianluca Grignani 33

Anna Oxa 33

Paola e Chiara 33

Articolo 31 – 50

Rosa Chemical 50

Leo Gassmann 50

I Cugini di Campagna 100

Ovviamente questi numeri sono cambiati in seguito alla pubblicazione online delle pagelle, come per esempio Lazza e gli Articolo 31 che sono riusciti a scalare la classifica, seppure di pochi posti. Ci sarà un ulteriore cambiamento di quotazioni dopo la prima esibizione di martedì 7 febbraio?

