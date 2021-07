Seat Music Awards 2021: date, biglietti e come arrivare

Seat Music Awards 2021: date

I Seat Music Awards 2021 andranno in scena all’Arena di Verona i prossimi 9 e 10 settembre e andranno in onda su Rai 1 entrambe in diretta. Ancora non è stato svelato il cast di quest’anno, tuttavia lo scorso anno abbiamo visto: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori E Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro In Collegamento Da Los Angeles A Causa Del Lockdown, Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero E Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone; e ancora Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash Con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma E Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J – Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, ModÀ, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelu, Max Pezzali, Raf E Tozzi, Francesco Renga ed Enrico Brignano.

Seat Music Awards 2021: biglietti

Sono disponibili in prevendita su TicketOne i biglietti per assistere alle due serate e nei punti di vendita e nelle prevendite abituali. Una 15esima edizione all’insegna della musica e dell’intrattenimento che si preannuncia ricca di soprese, con lo scopo, anche quest’anno, di unire, coinvolgere e divertire. A condurre lo show sempre Carlo Conti con Vanessa Incontrada, mentre il terzo speciale sarà presentato anche questa volta da Nek.

Seat Music Awards 2021: come arrivare

L’Arena di Verona si trova nel centro storico della città di Verona, in Piazza Brà.