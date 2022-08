TIM Music Awards 2022: date, biglietti e come arrivare

TIM Music Awards 2022: date

I Seat Music Awards cambiano di nuovo nome e quest’anno diventano i TIM Music Awards 2022. L’evento andrà in scena come sempre all’Arena di Verona i prossimi 9 e 10 settembre e andranno in onda su Rai 1 entrambe in diretta. Ecco il cast ufficiale di questa edizione: Alessandra Amoroso, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti, La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Irama, Elisa, Rkomi, Brunori Sas, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Biagio Antonacci, Fedez, Elodie, Gué Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Coez, Max Pezzali e ancora Marco Mengoni, Tananai, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e i Modà. E ancora Mika, Biagio Antonacci, Amadeus, Antonella Clarici, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino.

TIM Music Awards 2022: biglietti

I biglietti della sedicesima edizione dei TIM Music Awards sono stati resi disponibili su Ticketone, tuttavia al momento sono già esauriti. A condurre lo show sempre Carlo Conti con Vanessa Incontrada, mentre in merito terzo speciale che verrà registrato l’8 settembre non ci sono ufficialità: sarà confermato ancora Nek? Ricordiamo che verranno premiati i dischi che hanno ottenuto la certificazione Oro, Platino e Multiplatino. Non solo. Anche i singoli Multiplatino che sono stati pubblicati tra il 1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022. E poi ancora i tour e gli eventi Oro (100.000 spettatori), platino (200.000 spettatori) e Diamante (300.000 spettatori). Le certificazioni sono rispettivamente della Fimi/Gfk e della Siae.

TIM Music Awards 2022: come arrivare

I TIM Music Awards si svolgono sempre nella splendida cornice dell’Arena di Verona che si trova nel centro storico della città di Verona, in Piazza Brà. Ecco come arrivare con mezzi propri o con mezzi pubblici: