Il 27 febbraio 2021 è un giorno importante: esattamente lo scorso anno cominciavano le prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. Dopo un anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica live nel nostro Paese tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. Ecco quali artisti hanno preso parte al progetto!

BIANCO dallo SPAZIO211 di Torino

dallo di Torino BOBO RONDELLI dal BORDELINE di PISA

dal di PISA BRUNORI SAS e NAIP e CIMINI dal MOOD SOCIAL CLUB di Rende (CS)

e e dal di Rende (CS) BUZZY LAO dal FABBRICA102 di Palermo

dal di Palermo COLAPESCE & DIMARTINO dai MAGAZZINI GENERALI di Milano

dai di Milano CACAO MENTAL dall’ ARCI BELLEZZA di Milano

dall’ di Milano CECCO E CIPO dal VIPER di Firenze

dal di Firenze CMQMARTINA , dall’ HALL di Padova

, dall’ di Padova COSMO dal FABRIQUE di Milano

dal di Milano DESTRAGE dal LEGEND di Milano

dal di Milano DIODATO dal LIVE CLUB di Trezzo sull’Adda

dal di DUNK da LATTERIA MOLLOY di Brescia

da di Brescia ELIO E LE STORIE TESE dal CAMPUS di Parma

dal di Parma ERICA MOU dallo SPAZIOPORTO di Taranto

dallo di Taranto ESPANA CIRCO ESTE da ARCI KALINKA di Carpi (MO)

da di Carpi (MO) EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA ) dall ’OFF TOPIC di Torino

dall di Torino EUGENIO RODONDI dal MAGAZZINO SUL PO – Arci di Torino

dal – Arci di Torino FINLEY e DUO BUCOLICO dal VIDIA di Cesena

dal di Cesena FUH dal CINEMA VEKKIO di Corneliano D’Alba (CN)

dal di Corneliano D’Alba (CN) GAZEBO PENGUINS dal MATTATOYO – Arci di Carpi (MO)

dal – Arci di Carpi (MO) GHEMON dal GERMI di Milano

dal di Milano GIORGIO CANALI dal CAP10100 di Torino

dal di Torino GIUDA dallo SPLINTER CLUB – Arci di Parma

dallo – Arci di Parma GNUT da MMB di Napoli

da di Napoli KUSHER da CANTINE COOPUF di Varese

da di Varese LACUNA COIL dall’ ALCATRAZ di Milano

dall’ di Milano LA MALASORTE dallo ZEI SPAZIO SOCIALE di Lecce

dallo di Lecce LEGNO da LA LIMONAIA di Fucecchio (FI)

da di Fucecchio (FI) LION D dal VIBRA – Arci di Modena

dal – Arci di Modena LOS AMIGOS dal CIRCOLO CULTURALE FLORIDA – Arci di Modena

dal – Arci di Modena LO STATO SOCIALE dal LOCOMOTIV di Bologna

dal di Bologna MAMAMICARBURO dal VIZI DEL PELLICANO – Arci di Correggio (RE)

dal – Arci di Correggio (RE) MANNAGGIA dallo SPARWASSER – Arci di Roma

dallo – Arci di Roma MANUEL AGNELLI & RODRIGO D’ ERASMO dal BLOOM di Mezzago (MB)

dal di Mezzago (MB) MARCO FRATTINI (C’MON TIGRE) dal DIAGONAL di Forlì

dal di Forlì MARINA REI dall’ ANGELO MAI di Roma

dall’ di Roma MECÒ E IL CLAN dal RADECHE FONNE – Arci di Belforte del Chienti (MC)

dal – Arci di Belforte del Chienti (MC) MELLOW MOOD dal CAPITOL di Pordenone

dal di Pordenone METIS dall’ ARCI APP COLOMBOFILI di Parma

dall’ di Parma MINISTRI dal NEW AGE di Roncade (TV)

dal di Roncade (TV) MIRKOEILCANE dal LARGO VENUE di Roma

dal di Roma MUDIMBI dal MAMAMIA di Senigallia (AN)

dal di Senigallia (AN) ORCHESTRA SENZASPINE dal MERCATO SONATO – Arci di Bologna

dal – Arci di Bologna PINGUINI TATTICI NUCLEARI e CARA CALMA dallo SPAZIO POLARESCO di Bergamo

dallo di Bergamo PUNKREAS dal CIRCOLONE DI LEGNANO (MI)

dal (MI) RENZO RUBINO dal CASTELLO VOLANTE di Corigliano d’Otranto

dal di Corigliano d’Otranto ROBY FACCHINETTI dal DRUSO di Bergamo

dal di Bergamo ROY PACI dal CANDELAI di Palermo

dal di Palermo SUBSONICA dall’ HIROSHIMA MON AMOUR di Torino

dall’ di Torino SUD SOUND SYSTEM e APRÈS LA CLASSE al DEMODÈ di Modugno (BA)

e al di Modugno (BA) SVETLANAS dal BLACKSTAR di Ferrara

dal di Ferrara TASSO + BAND da L’ ARTEFICIO – Arci di Torino

da – Arci di Torino THE MANGES dallo SKALETTA ROCK CLUB – Arci di La Spezia

dallo – Arci di La Spezia TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI dall’ ASTRO CLUB di Fontanafredda (PD)

dall’ di Fontanafredda (PD) UNRULY GIRLS dal KINETTA SPAZIO LABUS di Benevento

dal di Benevento ZEN CIRCUS dal THE CAGE di Livorno

Ultimo concerto?: come vedere l’evento in streaming

Gli appuntamenti dal vivo ed eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21:00, sul sito www.ultimoconcerto.it. Questa iniziativa è promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede uniti, per la prima volta, oltre centotrenta locali sparsi su tutto il territorio italiano. Una campagna iniziata lo scorso 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali che hanno preso parte al progetto hanno pubblicato le foto delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. Lo scopo principale è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà.