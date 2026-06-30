Divieti assoluti di smartphone nelle scuole inglesi: lo studio UCL propone un cambio di strategia

L’University College London (UCL), in collaborazione con Life Lessons Education, ha condotto lo studio Smartphone Free Schools? per valutare l’impatto delle politiche di restrizione dei dispositivi mobili nelle scuole inglesi. La ricerca ha coinvolto 732 studenti tra gli 11 e i 18 anni, 27 professionisti dell’istruzione e 41 genitori, raccogliendo dati attraverso questionari strutturati, interviste approfondite e focus group.

L’obiettivo era comprendere come i divieti assoluti influenzino concretamente il rapporto tra tecnologia, apprendimento e vita quotidiana degli adolescenti, superando le narrazioni semplicistiche che dominano il dibattito pubblico.

La frattura tra adulti e studenti sui divieti assoluti

Lo studio UCL registra un divario netto nelle opinioni: l’87% dei docenti e l’88% dei genitori si dichiarano favorevoli ai divieti assoluti, considerando i telefoni una distrazione e un rischio per lo sviluppo cognitivo. Al contrario, il 75% degli studenti si oppone con fermezza, evidenziando che lo smartphone costituisce un’infrastruttura quotidiana indispensabile.

I ragazzi utilizzano i dispositivi per consultare orari dei trasporti pubblici, acquistare biglietti digitali e avvisare le famiglie in caso di ritardi o imprevisti lungo il tragitto casa-scuola. Queste funzioni generano un senso di sicurezza personale che gli adulti spesso sottovalutano.

La ricerca evidenzia come le due prospettive si basino su presupposti differenti: gli adulti privilegiano la riduzione delle distrazioni in classe, mentre gli studenti valorizzano l’autonomia operativa e la connessione immediata con il nucleo familiare nelle situazioni quotidiane.

Il paradosso del tracciamento e l’effetto abbuffata digitale

Le scuole che applicano regolamenti più rigidi vietano l’ingresso dei dispositivi nell’edificio, suggerendo alle famiglie di acquistare vecchi telefoni a tastiera o di inserire localizzatori GPS come gli AirTag negli zaini degli studenti. I ricercatori dell’UCL sottolineano come questa sostituzione trasformi la comunicazione in pura sorveglianza, minando la fiducia tra adulti e adolescenti e imponendo costi aggiuntivi ai nuclei familiari meno abbienti.

Il report evidenzia inoltre che i divieti non eliminano l’uso problematico della tecnologia ma lo spostano. La privazione forzata durante il giorno genera spesso un ‘effetto abbuffata’ serale: molti studenti hanno raccontato di rimanere incollati agli schermi fino a tarda notte per recuperare le interazioni perse, trasferendo il problema della gestione tecnologica e della privazione del sonno esclusivamente sulle famiglie.

Anche le dinamiche di bullismo online e la condivisione non consensuale di immagini non spariscono con i divieti, ma avvengono semplicemente lontano dagli occhi del personale scolastico, riducendo le probabilità che le vittime chiedano aiuto agli insegnanti per paura di ritorsioni legate al possesso del dispositivo vietato.

L’alfabetizzazione digitale mancante e il nodo IA

Lo studio documenta un cortocircuito educativo netto. Durante tutta la scuola dell’obbligo i dispositivi vengono demonizzati e, in numerosi casi, sequestrati in custodie blindate come le sacche Yondr che impediscono fisicamente l’accesso. Arrivati alla Sixth form — gli ultimi due anni delle superiori inglesi — i divieti cessano improvvisamente e agli studenti viene chiesto di utilizzare tecnologia avanzata, compresa l’intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, per preparare esami e condurre ricerche.

I ragazzi si trovano così a gestire autonomamente strumenti complessi nel momento di massimo stress accademico, senza aver mai ricevuto un’adeguata alfabetizzazione digitale negli anni precedenti. L’assenza di un’educazione progressiva impedisce lo sviluppo pratico della capacità di autoregolazione.

Per gli studenti più vulnerabili il telefono rappresenta inoltre uno strumento vitale di regolazione emotiva: poter inviare un messaggio a un genitore durante un attacco di panico o ascoltare musica nei momenti di sovraccarico sensoriale costituisce un supporto che i divieti finiscono per recidere.

Le alternative regolatorie proposte

Il team dell’UCL ha documentato come le politiche basate sulla pura repressione risultino spesso inefficaci. Gli studenti aggirano regolarmente i blocchi fisici forzando le custodie o introducono a scuola dispositivi secondari per consegnare un telefono “esca” agli insegnanti durante i controlli.

I ricercatori propongono di abbandonare la logica della proibizione assoluta per passare a un impegno guidato attraverso regole condivise. Gli stessi studenti intervistati hanno suggerito soluzioni pratiche e applicabili: mantenere i telefoni spenti negli zaini durante le ore di lezione, consentendone l’utilizzo durante le pause, e applicare sanzioni severe mirate esclusivamente a chi utilizza la tecnologia in modo lesivo verso gli altri.

Questo approccio collaborativo consente di responsabilizzare gli studenti nella gestione dei dispositivi, riducendo gli atteggiamenti di elusione e creando un contesto in cui le regole vengono percepite come legittime anziché arbitrarie.