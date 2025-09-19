Divieto dell'uso del cellulare: custodie blindate e sistemi antitaccheggio in un liceo di Vicenza

Divieto dell'uso del cellulare: custodie blindate e sistemi antitaccheggio in un liceo di Vicenza

Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole secondarie, con regole specifiche per ogni istituto.
Divieto dell'uso del cellulare: custodie blindate e sistemi antitaccheggio in un liceo di Vicenza
Redazione Studentville

Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari anche nelle scuole secondarie di secondo grado, come stabilito dalla circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La normativa lascia alle singole istituzioni scolastiche l’autonomia nell’implementazione di regole specifiche e sanzioni appropriate, obbligando tutti gli istituti superiori italiani ad adeguarsi attraverso l’adozione di misure organizzative personalizzate per garantire il rispetto del divieto durante l’orario scolastico.

L’implementazione tecnica: custodie blindate e stazioni di sblocco

Il liceo di Vicenza ha adottato una soluzione tecnologica innovativa per garantire il rispetto del divieto: custodie in plexiglass che bloccano completamente il segnale degli smartphone. Gli studenti dovranno riporre i loro dispositivi in queste buste speciali ogni mattina, che si chiudono automaticamente tramite un sistema analogo agli antitaccheggio utilizzati nei negozi.

Le custodie possono essere riaperte esclusivamente attraverso apposite stazioni di sblocco che verranno installate in tutte le aule dell’istituto. La dirigente ha ordinato 800 custodie, al costo contenuto di circa 8 euro ciascuna, e 34 dispositivi di sblocco per le aule, oltre ad alcune stazioni aggiuntive posizionate lungo le scale e nell’atrio per consentire agli studenti di recuperare rapidamente i telefoni in caso di uscite impreviste.

Le sanzioni e implicazioni disciplinari

Il liceo vicentino ha predisposto un sistema sanzionatorio articolato per chi trasgredisce il divieto. Le misure disciplinari includono note comportamentali, esclusione dai viaggi d’istruzione e dagli scambi internazionali, fino ad arrivare alla sospensione dalla frequenza scolastica.

È importante sottolineare che la normativa ministeriale vieta l’uso del dispositivo durante l’orario scolastico, non il possesso dello smartphone stesso.

Il focus sulla sostenibilità educativa e responsabilità

La dirigente scolastica del liceo vicentino ha sottolineato come questa soluzione rappresenti un equilibrio tra controllo e tutela della proprietà studentesca. “I cellulari sono oggetti personali ed è giusto che gli studenti li tengano con sé nello zaino”, spiega, evidenziando come il sistema delle custodie eviti alla scuola di assumersi responsabilità per eventuali smarrimenti o furti. Questa strategia permette di rispettare la normativa ministeriale mantenendo al contempo la responsabilità individuale degli studenti sui propri dispositivi.

Ti potrebbe interessare

Il dress code nelle scuole: rischio divise obbligatorie e aumento costi per le famiglie
News Scuola

Il dress code nelle scuole: rischio divise obbligatorie e aumento costi per le famiglie

Progetto Itaca nelle scuole: approccio tecnico alla prevenzione del disagio giovanile
News Scuola

Progetto Itaca nelle scuole: approccio tecnico alla prevenzione del disagio giovanile

Attrezzature sportive all'avanguardia nei licei scientifici: 45 milioni per la didattica laboratoriale
News Scuola

Attrezzature sportive all'avanguardia nei licei scientifici: 45 milioni per la didattica laboratoriale

Il MUR autorizza la doppia iscrizione ai percorsi abilitanti all'insegnamento e al TFA sostegno
News Scuola

Il MUR autorizza la doppia iscrizione ai percorsi abilitanti all'insegnamento e al TFA sostegno

Il MIM accoglie l’inclusione dello studio di Corrado Alvaro alle superiori
News Scuola

Il MIM accoglie l’inclusione dello studio di Corrado Alvaro alle superiori

Legge sull'Intelligenza Artificiale, scuola e sicurezza: dettagli e implicazioni normative
News Scuola

Legge sull'Intelligenza Artificiale, scuola e sicurezza: dettagli e implicazioni normative

Valditara torna sul divieto dei cellulari a scuola:
News Scuola

Valditara torna sul divieto dei cellulari a scuola: "Fanno male alla salute"

Scuole chiuse a settembre 2025: impatti organizzativi per sciopero ed elezioni
News Scuola

Scuole chiuse a settembre 2025: impatti organizzativi per sciopero ed elezioni

Link copiato negli appunti