Divieto smartphone a scuola per gli studenti: anno scolastico 2024-2025 partito senza i cellulari

Ebbene si, l’anno scolastico 2024-2025 è ufficialmente iniziato e già moltissime scuole hanno messo in pratica le nuove “regole” imposte dal Ministero. Una di queste, che ha destato in parte molto scalpore, è il divieto di portare i cellulari a scuola.

Secondo la circolare pubblicata dal MIM ai dirigenti scolastici, gli studenti dalla scuola primaria alle scuole medie non potranno usare i cellulari durante le lezioni.

In merito a ciò, si sono espressi anche diversi alunni, proprio come uno studente di 18 anni, il quale ha dichiarato:

“Per me è corretto, però non come lo vorrebbero fare, cioè di vietarlo. Dovrebbe essere una cosa spontanea che venga dai ragazzi. Lo usavo di più quando ero in prima. Ora ho capito che usandolo durante le lezioni tendi a rimanere indietro”.