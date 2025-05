Maturità 2025: oggi vengono svelati i nomi dei presidenti esterni

L’attesa per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori entra oggi in una fase cruciale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato la pubblicazione dei nomi dei presidenti esterni per la Maturità 2025, segnando l’inizio del conto alla rovescia verso gli esami di Stato.

La data odierna, martedì 13 maggio 2025, rappresenta quindi il primo passo concreto verso l’appuntamento con la prima prova scritta, fissata per il 18 giugno. Questa pubblicazione permette ai maturandi di iniziare a visualizzare la composizione delle commissioni che valuteranno il loro percorso scolastico quinquennale.

La composizione delle commissioni d’esame

Le commissioni che valuteranno gli studenti durante gli esami di maturità 2024 presentano una struttura ben definita e bilanciata. Ogni commissione è formata da sette membri: tre docenti interni, che provengono direttamente dall’istituto del candidato, tre commissari esterni provenienti da altre scuole, più il presidente, anch’esso sempre esterno.

Questa figura apicale riveste un ruolo fondamentale nel coordinamento dell’intero processo valutativo, garantendo l’uniformità dei criteri di giudizio e l’imparzialità durante lo svolgimento delle prove, rappresentando inoltre l’autorità istituzionale a cui spetta la responsabilità di vigilare sulla regolarità delle procedure d’esame.

Il motore di ricerca del ministero

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è disponibile un apposito motore di ricerca che permette agli studenti di consultare facilmente i nomi dei presidenti esterni. Lo strumento, accessibile online, funziona in modo intuitivo consentendo di selezionare il proprio istituto scolastico per visualizzare immediatamente i nominativi assegnati.

Il sistema replica la stessa interfaccia già utilizzata lo scorso anno per la ricerca delle materie dei commissari esterni, offrendo continuità e familiarità agli utenti che hanno già avuto modo di utilizzarlo in precedenza.

I prossimi aggiornamenti per i maturandi

Il quadro completo della commissione d’esame si delineerà ulteriormente nelle prossime settimane. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, non ha ancora comunicato la data precisa, ma nel periodo compreso tra fine maggio e inizio giugno verranno pubblicati gli elenchi dei commissari esterni.

Per gli studenti è fondamentale monitorare costantemente il portale ufficiale del Ministero per ottenere tempestivamente queste informazioni cruciali e prepararsi adeguatamente al confronto con la commissione esaminatrice.