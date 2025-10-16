Insegnanti italiani oltre la media OCSE per età e passione, ma non per stipendio

I docenti italiani presentano un’età media di 48 anni, superiore ai 45 anni della media Ocse, con il 49% che supera i 50 anni contro il 37% degli altri paesi. La presenza femminile raggiunge il 77% del corpo docente, significativamente più alta del 70% registrato nei paesi Ocse.
Particolarmente critico risulta il dato sui giovani insegnanti: solo il 3% ha meno di 30 anni, molto al di sotto della media Ocse del 10%, evidenziando un preoccupante invecchiamento del personale scolastico italiano.
La soddisfazione professionale
Il 96% dei docenti italiani dichiara di essere “tutto sommato soddisfatto del proprio lavoro”, un dato che supera significativamente la media Ocse dell’89%. Questa percentuale elevata evidenzia un forte attaccamento alla professione educativa, nonostante le numerose criticità che caratterizzano il sistema scolastico nazionale.
Il dato assume particolare rilevanza se confrontato con le difficoltà economiche del settore.
La retribuzione in discussione
Il dato più critico dell’indagine Talis riguarda la soddisfazione economica: solo il 23% dei docenti italiani si dichiara soddisfatto del proprio stipendio, un valore significativamente inferiore alla media Ocse del 39%. Questa discrepanza evidenzia una problematica strutturale del sistema retributivo nazionale che, nonostante l’elevata soddisfazione professionale, genera tensioni economiche concrete.
Le conseguenze di questa insoddisfazione salariale potrebbero influenzare negativamente l’attrattività della professione docente e compromettere il ricambio generazionale già critico nel settore educativo italiano.
Le sfide tecnologiche in didattica
L’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una frontiera emergente per i docenti italiani, con il 25% che dichiara di utilizzarla nel proprio lavoro, rispetto alla media Ocse del 36%. Gli insegnanti impiegano principalmente l’IA per apprendere e riassumere efficacemente argomenti (70%), produrre lezioni o attività didattiche (68%) e supportare studenti con bisogni educativi speciali (61%).
Tuttavia, persistono significative barriere all’adozione: il 69% dei docenti che non utilizzano l’IA sostiene di non possedere le competenze necessarie, mentre il 39% lamenta l’assenza di infrastrutture adeguate nelle proprie scuole.
Le fonti di stress
Il carico amministrativo eccessivo rappresenta la principale fonte di stress per il 56% degli insegnanti italiani, seguito dalla correzione intensiva dei compiti (48%) e dalla gestione delle preoccupazioni dei genitori o tutori (48%). Questi fattori influenzano significativamente il benessere professionale del corpo docente.
Particolarmente significativo è il dato sui giovani insegnanti under 30: solo il 6% esprime l’intenzione di abbandonare l’insegnamento nei prossimi cinque anni, contro una media Ocse del 20%, suggerendo una maggiore stabilità professionale nonostante le pressioni quotidiane.