Educazione sessuale, emendamento della Lega al ddl Valditara: sospensione per i docenti che terranno lezioni senza il consenso delle famiglie

Il disegno di legge Valditara sull’educazione sessuale nelle scuole continua il suo iter presso la Commissione Cultura della Camera, generando un acceso dibattito sul consenso informato delle famiglie. La proposta normativa, guidata dal relatore Rossano Sasso della Lega, mira a regolamentare le attività formative sui temi della sessualità esclusivamente nella scuola secondaria, subordinando ogni iniziativa al preventivo assenso genitoriale e alla piena trasparenza sui contenuti didattici proposti dagli istituti.
L’analisi dell’emendamento Lega: sanzioni disciplinari per i docenti
L’emendamento 2.02, firmato dalla deputata leghista Giorgia Latini, introduce una nuova fattispecie disciplinare nel panorama scolastico italiano. Il testo stabilisce che lo svolgimento di attività di educazione sessuale “in difformità rispetto a quanto previsto nel Piano triennale dell’offerta formativa e nelle correlate richieste di consenso informato preventivo” costituisce violazione dei doveri inerenti alla funzione docente.
Le sanzioni seguiranno l’articolo 493 del decreto legislativo 297/1994, prevedendo nei casi più gravi la sospensione dal servizio per i docenti inadempienti.
Le implicazioni per il corpo docente
L’emendamento introduce conseguenze disciplinari significative per gli insegnanti che svolgano attività di educazione sessuale senza il preventivo consenso familiare. Il richiamo all’articolo 493 del decreto legislativo 297/1994 stabilisce un quadro sanzionatorio che può culminare nella sospensione dal servizio nei casi più gravi.
I docenti si troverebbero così esposti a procedimenti disciplinari per violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa, con impatti diretti sulla carriera professionale e sulla continuità didattica degli istituti coinvolti.
Il confronto tra emendamenti e opposizione parlamentare
L’esame del disegno di legge in Commissione Cultura ha visto la presentazione di numerosi emendamenti, prevalentemente firmati dai deputati dell’opposizione. Questi interventi propongono approcci alternativi alla regolamentazione dell’educazione sessuale, spesso in contrasto con la linea governativa che privilegia il controllo genitoriale.
Le proposte dell’opposizione tendono a garantire maggiore autonomia didattica agli istituti scolastici e ai docenti. Tuttavia, data la composizione della Commissione, le probabilità di approvazione risultano limitate. Al contrario, gli emendamenti firmati da esponenti della Lega, come quello di Giorgia Latini, godono di prospettive più favorevoli per l’approvazione definitiva.