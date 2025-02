Esposizione agli schermi nei bambini: il ruolo degli adulti

L’impatto degli schermi sullo sviluppo dei bambini è diventato un tema centrale nella ricerca scientifica contemporanea, soprattutto per quanto riguarda le capacità linguistiche e cognitive. Un importante studio internazionale, condotto dai ricercatori dell’Universidad Abierta Interamericana e Conicet (Argentina) in collaborazione con istituzioni di 19 Paesi dell’America Latina, ha esaminato questo fenomeno su un campione di 1.878 bambini tra i 12 e i 48 mesi.

La ricerca, pubblicata su Plos One e guidata da Lucas G. Gago-Galvagno, ha rivelato che gli effetti dell’esposizione agli schermi non sono uniformemente negativi, ma variano significativamente in base al contesto di utilizzo e al coinvolgimento degli adulti.

Impatti degli schermi sullo sviluppo del linguaggio e cognitivo

I dati emersi dalla ricerca rivelano un quadro preoccupante sull’esposizione dei bambini agli schermi. In media, i piccoli trascorrono 60 minuti al giorno davanti alla televisione e ulteriori 30 minuti utilizzando smartphone, superando significativamente le soglie raccomandate dagli esperti.

Lo studio ha evidenziato una chiara correlazione negativa tra il tempo trascorso davanti agli schermi e lo sviluppo delle capacità linguistiche nei bambini tra i 12 e i 48 mesi. Questa esposizione prolungata non si limita a influenzare solo l’aspetto linguistico, ma si estende anche ad altre aree dello sviluppo.

In particolare, sono stati osservati effetti significativi sullo sviluppo cognitivo e socio-emotivo, manifestati attraverso disturbi del sonno e tendenza a comportamenti sedentari. L’uso eccessivo dei dispositivi digitali interferisce con le naturali interazioni sociali e le attività fisiche, elementi fondamentali per un sano sviluppo infantile.

Il ruolo dell’adulto e la fruizione interattiva dei dispositivi digitali

La ricerca evidenzia come la presenza attiva di un adulto durante l’utilizzo degli schermi possa trasformare significativamente l’esperienza di apprendimento del bambino. La visione condivisa è associata a risultati positivi nello sviluppo linguistico, con un incremento della densità lessicale e un migliore uso delle strutture sintattiche.

I contenuti educativi, quando fruiti insieme a un genitore o educatore, contribuiscono all’acquisizione del linguaggio grazie alla contestualizzazione e alla spiegazione dei contenuti visualizzati.

L’interazione tra adulto e bambino durante la visione risulta fondamentale: mentre l’uso passivo dei dispositivi può rallentare lo sviluppo linguistico, un approccio interattivo e guidato favorisce l’apprendimento. I dati mostrano che i bambini che utilizzano tablet e computer con il supporto di un adulto sviluppano migliori capacità motorie e linguistiche rispetto a coloro che li utilizzano in autonomia.

Raccomandazioni per un uso consapevole degli schermi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di evitare completamente l’esposizione agli schermi per i bambini sotto i due anni di età, sottolineando l’importanza di privilegiare attività che stimolino naturalmente lo sviluppo cognitivo e motorio. Per i bambini più grandi, è fondamentale stabilire limiti temporali precisi, preferibilmente non superiori a 1 ora al giorno di visione di qualità.

Per un utilizzo responsabile dei dispositivi digitali, è essenziale:

Selezionare contenuti educativi appropriati all’età

Garantire sempre la presenza attiva di un adulto

Alternare le attività digitali con momenti di gioco tradizionale

Mantenere un equilibrio tra diverse forme di apprendimento

La comunità scientifica evidenzia la necessità di ulteriori studi longitudinali per comprendere meglio la relazione tra l’uso degli schermi e lo sviluppo motorio nei primi anni di vita, con particolare attenzione agli effetti a lungo termine dell’utilizzo di dispositivi touch screen.

Foto copertina via Freepik