Ex professoressa dona un mese di pensione per l'erogazione di due borse di studio

Quella che stiamo per raccontarvi è una storia alla quale non si assiste tutti i giorni e che fa credere che il valore dell’altruismo non si sia ancora esaurito. Si chiama Patrizia Caprelli, è una ex professoressa di lunga inglese ed è finita al centro dell’attenzione per una lodevole iniziativa che ha deciso di mettere in atto a beneficio degli studenti dell’istituto presso il quale, per anni, ha prestato servizio. Vediamo che cosa ha fatto, e perché.

Ex professoressa dona un mese di pensione

In realtà non si tratta della prima volta. Questo è il secondo anno che l’ex docente compie un gesto apparentemente semplice ma sicuramente non comune: donare un mese della sua pensione agli studenti meritevoli. La donna ha scelto di sacrificare parte dei suoi guadagni per trasformarli in borse di studio presso l’istituto tecnico economico aeronautico ‘Scarpellini’ di Foligno, in Umbria.

Un atto di generosità che, nonostante lei minimizzi, si distingue per l’eccezionalità. A beneficiarne sono state Aurora Beddini Antonelli e Zaira Feniello, entrambe di 19 anni che hanno potuto usufruire dell’iniziativa nata con lo scopo di sostenere giovani diplomati dotati di eccellenza e dedizione. E difatti, con alle spalle voti impeccabili alla maturità e un costante dieci in inglese, Aurora e Zaira hanno ricevuto un assegno di mille euro ciascuna dalle mani della docente. Che potranno investire nel loro futuro universitario.

Così come riporta La Nazione, Aurora, che sta frequentando il primo anno di Economia a Perugia, ha detto che metterà la somma ricevuta da parte ed ha confidato il suo obiettivo, quello di aprire insieme al fratello una società di consulenza di servizi contabili e amministrativi. Zaira, iscritta alla stessa facoltà, ha dichiarato che utilizzerà la somma per pagare un corso di inglese e conseguire la certificazione C1.

Le motivazioni della ex docente

Ma cosa spinge l’ex professoressa a destinare parte dei suoi risparmi agli studenti? Intervistata in proposito, la donna sostiene che intervenire a favore dei giovani dotati di talento sia fondamentale per la creazione di una società armoniosa ed equilibrata. Con una grande modestia ha dichiarato di non credere di compiere gesti eccezionali, e di ritenere che ognuno debba fare la propria parte, investendo nei giovani e credendo nel loro potenziale.

Le borse di studio, così come lo scorso anno, sono state assegnate attraverso un concorso riservato agli studenti diplomandi. Così come quanto avvenuto nel 2022, sono state vinte da due studentesse.

