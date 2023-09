Giorgia Meloni sulle borse di studio: "Per i più meritevoli, dalla terza media in poi"

La Premier Giorgia Meloni ha dichiarato durante un intervento al programma tv Dritto e Rovescio, che ci saranno delle novità sulla scuola, soprattutto per la distribuzione delle borse di studio. Il Presidente del Consiglio e il Governo stanno lavorando per garantire i “premi” anche agli studenti più meritevoli di terza media.

La Meloni ha infatti espresso:

“Per quanto riguarda lo studio, stiamo lavorando a un piano imponente per tutti gli studenti che ottengono risultati eccellenti, pensando per loro a borse di studio. E’ importante comprendere che bisogna accompagnare i ragazzi fin da quando sono molto giovani, dall’esame di terza media in poi”.

Secondo la Premier, gli studenti dovrebbero essere seguiti, soprattutto economicamente, sin dalle scuole secondarie di primo grado, supportando i ragazzi meritevoli e quelli in difficoltà in tutto il loro percorso di studi. Per questo, il Governo sta operando su molteplici proposte con al centro il tema scolastico, per aiutare gli alunni nella loro formazione e didattica.

Attualmente, la borsa di studio è una prerogativa che interessa prevalentemente le università, magari per proseguire gli studi favorendo l’iscrizione a master post laurea specializzati, per dottorati oppure per promuovere nuove esperienze universitarie. Le proposte del Governo attuali, invece, prevedono che vi sia una disponibilità allargata del numero di borse di studio, permettendo così di beneficiarne anche ai ragazzi di terza media che hanno superato l’esame finale a pieni voti.

Gli studenti dell’ultimo anno di scuole medie che potranno usufruire di un premio statale dovranno avere requisiti specifici. La situazione familiare, sociale e la valutazione scolastica saranno parametri ferrei per valutare l’idoneità all’assegnazione della borsa di studio.

Attributi per avere la borsa di studio in terza media

Sebbene il Consiglio dei Ministri stia ancora lavorando a progetti efficienti e valorizzanti per gli studenti, per richiedere una borsa di studio dalla scuola secondaria di primo grado, occorre rientrare in alcuni parametri importanti.

Prima di tutto, il ragazzo che aspira all’ottenimento di un premio in denaro, dovrà aver superato l’esame di terza media con il massimo dei voti e l’assegnazione della lode. Con tutta probabilità, la domanda sarà comunque possibile inoltrarla anche con una valutazione complessiva d’esame all’8/10.

Successivamente, per fare domanda all’INPS con l’intento di ottenere una borsa di studio, è necessario non aver subito bocciature durante gli anni precedenti, e non aver beneficiato di altre agevolazioni e sostegni statali per la scuola. Inoltre, occorre rientrare in una specifica fascia ISEE per ottenere il premio statale.

Qualora si dovesse avere i giusti attributi, se si fosse interessati a fare richiesta per una borsa di studio è possibile inoltrare la domanda in forma telematica sul portale dell’INPS, nell’area utente specifica. Le domande potranno essere inviate in un determinato periodo dell’anno, tra settembre e ottobre.

Generalmente, il valore di una borsa di studio di terza media varia dai 700 agli 800 euro, ma è opportuno per i genitori monitorare in modo costante le quote previste correnti.

Insomma, per un giovane studente uscente dalla scuola secondaria di primo grado, l’ottenimento di un premio in denaro, proposto dallo Stato, potrebbe essere un’ottima opportunità per proseguire al meglio i propri studi, consapevole del personale percorso scolastico e con i giusti meriti riconosciuti.