Fare l'influencer conviene? Un confronto con gli insegnanti

Essere un influencer oggi è più redditizio che insegnare nelle scuole italiane. Il Rapporto I-Com 2024 rivela dati sorprendenti: un creator digitale guadagna mediamente 84.028 euro all’anno, mentre un docente italiano percepisce tra i 23.000 e i 38.000 euro. Un divario economico che fa riflettere sulle scelte professionali contemporanee.

I guadagni degli influencer

Il reddito annuo medio di un creator digitale in Italia raggiunge gli 84.028 euro, quasi triplicando il salario medio nazionale. Questa cifra impressionante deriva principalmente dalle sponsorizzazioni, che rappresentano la fonte di guadagno più sostanziosa per chi lavora sui social media. Per accedere a questi livelli di compenso è necessario avere almeno 10.000 follower, soglia che permette di iniziare collaborazioni profittevoli con brand e aziende. L’Italia si posiziona tra i Paesi europei leader nella creator economy, con ben 37.700 creator attivi e una media di 82 influencer ogni 100.000 abitanti, evidenziando come questa professione stia guadagnando sempre più popolarità e riconoscimento economico.

Il confronto con gli insegnanti

Gli stipendi dei docenti italiani oscillano tra 23.000 e 38.000 euro annui, cifre nettamente inferiori rispetto agli 84.028 euro mediamente guadagnati da un influencer con almeno 10.000 follower. Questo divario economico solleva interrogativi sul valore attribuito dalla società alle diverse professioni. Da un lato abbiamo insegnanti che formano le future generazioni attraverso un percorso di studi e abilitazioni, dall’altro creator digitali che costruiscono la propria carriera attraverso visibilità e engagement. La disparità salariale rappresenta un segnale dei cambiamenti culturali in atto, dove la ricompensa economica non sempre riflette l’impatto sociale della professione.

Il fenomeno OnlyFans e la monetizzazione digitale

La rivoluzione della creator economy ha trovato in OnlyFans uno dei suoi esempi più redditizi. Il caso emblematico è quello di Elena, atleta bodybuilder e maestra d’asilo, che ha scelto di aprire un profilo sulla piattaforma di content subscription. “Amo fare la maestra d’asilo, era la mia vocazione fin da bambina”, ha raccontato Elena, “Ho aperto OnlyFans un po’ per gioco, un po’ per curiosità, un po’ per verificare i guadagni reali”. I risultati hanno sorpreso anche lei: “In un giorno prendo lo stipendio di un mese”. Questa testimonianza evidenzia come le piattaforme digitali offrano opportunità di monetizzazione immediata, permettendo ai creatori di contenuti di capitalizzare sulla propria immagine e talenti con guadagni nettamente superiori rispetto alle professioni tradizionali.

Il settore della creator economy in Italia ha raggiunto un valore complessivo di 4,06 miliardi di euro. Instagram guida il mercato con 3,3 miliardi di ricavi, seguito da TikTok e YouTube. È interessante notare che il 34% degli introiti proviene dai creator con un seguito tra 10.000 e 49.000 follower, rappresentando la fascia più numerosa del settore.