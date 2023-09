Francia, 14enne arrestato in classe perché bullizzava compagna trans

In una scuola francese, un ragazzo è stato arrestato per reato di bullismo e minacce ripetute nei confronti di una compagna di classe transessuale. I fatti si sono svolti, precisamente, in una scuola media nella periferia di Parigi, a Alfortville. L’episodio ha avuto ancora più scalpore nel momento in cui il Ministro dell’educazione Gabriel Attal ha promesso “un elettroshock a tutti i livelli” per contrastare l’intensificarsi dei casi di bullismo a livello scolastico.

Dopo una denuncia da parte del padre della vittima, cinque poliziotti sono entrati nell’istituto educativo, arrestando il giovane in mezzo ai suoi compagni. “Lei è in arresto per molestie e minacce di morte”, hanno dichiarato nel momento in cui lo hanno ammanettato e portato via.

Tale modalità di arresto del giovane ha scatenato polemica tra i genitori e adesso il provveditorato ha avviato un’indagine per verificare che le modalità della procedura siano state effettuate correttamente. Tuttavia, nel tentativo di arginare le polemiche, Olivier Véran, portavoce del governo, ha sottolineato che l’intervento è stato “conforme ad un accordo tra la procura e l’equipe di insegnanti”.

L’accusato avrebbe inviato anche messaggi contenenti minacce alla vittima del tipo “ti sgozzeremo, ti faremo fare la fine di Hitler”.

Al momento sono in corso le indagini ma bisognerebbe prevenire tale fenomeno del bullismo divenuto, ad oggi, frequente in tutto il mondo.