Genitori all'orale di maturità: quando l'esame diventa un rito condiviso

L’esame di maturità ha rappresentato per generazioni un rito di passaggio individuale, una prova in cui lo studente entrava da solo davanti alla commissione per dimostrare la propria preparazione. I genitori attendevano fuori, emotivamente coinvolti ma fisicamente assenti dalla sala d’esame.

Negli ultimi anni questo scenario è cambiato sensibilmente. Madri e padri siedono sempre più spesso tra il pubblico durante il colloquio orale, trasformando quello che era un momento strettamente personale in un’esperienza condivisa. La partecipazione familiare, pur non essendo una novità assoluta, è diventata più visibile e frequente, assumendo in alcuni casi una dimensione quasi celebrativa amplificata dai social media.

Questo incremento non risponde a modifiche normative, ma riflette una trasformazione culturale più profonda nel rapporto tra famiglia e scuola. Il coinvolgimento genitoriale nel percorso scolastico è oggi più intenso e si estende anche a momenti che tradizionalmente segnavano l’ingresso nell’autonomia adulta, ridefinendo il significato stesso dell’esame come tappa evolutiva.

La cornice normativa: il colloquio è pubblico

Il colloquio orale dell’esame di Stato è pubblico per legge. Questo principio ha radici consolidate nelle norme che disciplinano i concorsi e gli esami pubblici, in particolare nel DPR 487/1994, secondo cui le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico. Di conseguenza, chiunque può assistere: genitori, amici, altri studenti o semplici cittadini interessati.

La pubblicità del colloquio non è assoluta. Le commissioni d’esame e le scuole mantengono la facoltà di stabilire limiti di accesso per motivi organizzativi o di sicurezza, come la capienza dell’aula o la necessità di garantire un ambiente sereno e adeguato allo svolgimento della prova.

Durante la pandemia, ad esempio, sono state introdotte restrizioni temporanee sul numero di accompagnatori ammessi, ma si è trattato di misure contingenti che non hanno modificato il principio generale della pubblicità.

Il quadro normativo è rimasto stabile nel tempo, assicurando trasparenza e apertura senza impedire alle scuole di gestire l’accesso in modo responsabile.

La dimensione storica: dall’autonomia alla condivisione

Per decenni, l’esame di maturità è stato vissuto come una prova di responsabilità strettamente individuale. I genitori attendevano a casa o davanti ai cancelli della scuola, ma non entravano: lo studente affrontava da solo la commissione, in un passaggio che segnava simbolicamente il confine tra adolescenza e vita adulta.

Questa distanza non era imposta formalmente, ma faceva parte di una cultura educativa condivisa. Il momento dell’orale rappresentava l’occasione per dimostrare maturità non solo nelle conoscenze, ma anche nella capacità di gestire autonomamente l’ansia, la pressione e il confronto con figure autorevoli.

Oggi la prassi sociale si è spostata verso una maggiore presenza familiare. Sempre più genitori scelgono di assistere al colloquio, trasformando un rito un tempo solitario in un’esperienza condivisa, che riflette il mutamento delle dinamiche educative contemporanee.

Le implicazioni educative: sostegno, pressione e simboli

Il passaggio verso una maggiore presenza familiare all’esame riflette cambiamenti profondi: coinvolgimento emotivo più intenso dei genitori nel percorso scolastico, evoluzione del concetto di autonomia adolescenziale, diffusione dei social media che spingono a condividere momenti simbolici e percezione dell’esame come evento da vivere insieme.

Queste trasformazioni sollevano interrogativi legittimi. Una presenza marcata rischia di aumentare la pressione sugli studenti o di ridurre il significato dell’autonomia? Oppure rappresenta un sostegno emotivo che aiuta ad affrontare meglio la prova?

La risposta non è univoca. L’esame conserva la sua natura pubblica e istituzionale, ma oggi viene vissuto in modo diverso, rispecchiando cambiamenti più ampi nelle relazioni educative e familiari della società contemporanea.