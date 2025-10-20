Giappone, entra in vigore una norma comunale per limitare l’uso quotidiano degli smartphone

Giappone, entra in vigore una norma comunale per limitare l’uso quotidiano degli smartphone

Un'ordinanza comunale a Toyoake limita l'uso dei dispositivi digitali a due ore al giorno per contrastare la dipendenza tecnologica.
Giappone, entra in vigore una norma comunale per limitare l’uso quotidiano degli smartphone
Redazione Studentville

La crescente dipendenza dai dispositivi digitali a Toyoake evidenzia un cambiamento culturale e scolastico. L’uso eccessivo degli smartphone sta contribuendo all’aumento dell’assenteismo nelle scuole e alimentando preoccupazioni riguardo alla concentrazione e al rendimento degli studenti. Tali problematiche hanno spinto la necessità di un intervento normativo, volto a limitare l’impatto negativo dei device. L’ordinanza tutela efficacemente il rendimento scolastico dei giovani.

La proposta dell’ordinanza

La norma limita l’uso di smartphone, tablet, console e computer a due ore al giorno. L’ordinanza, proposta dal sindaco di Toyoake, nasce dalla necessità di contrastare la dipendenza digitale e l’aumento dell’assenteismo scolastico.

Entrata in vigore a ottobre, la misura intende favorire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi, auspicando un cambiamento comportamentale duraturo. La scelta mira a tutelare il benessere.

La strategia della giunta comunale

La giunta comunale adotta un approccio educativo, basato sulla pressione sociale, per incentivare il rispetto della norma senza ricorrere a sanzioni.

Questo metodo mira a modificare le abitudini, facendo leva sul senso di responsabilità collettiva. Tuttavia, alcuni critici denunciano l’intromissione nella vita privata, evidenziando potenziali conflitti tra regole e libertà individuali. L’approccio mira inoltre a promuovere un cambiamento realmente positivo.

I dati sull’uso degli smartphone tra studenti

Lo studio governativo rileva che gli studenti giapponesi utilizzano in media lo smartphone per circa cinque ore al giorno, evidenziando un trend preoccupante.

Una madre racconta che il suo bambino di cinque anni trascorre fino a quattro ore su dispositivi digitali, aumentando i rischi di calo nel rendimento scolastico e effetti negativi sul benessere psicofisico dei minori. Con conseguenze serie.

Ti potrebbe interessare

Valditara a La Stampa: educazione sessuale basata su evidenze scientifiche e consenso informato nelle scuole
News Scuola

Valditara a La Stampa: educazione sessuale basata su evidenze scientifiche e consenso informato nelle scuole

TAR Lazio: legittimo il percorso formativo della docente tra titolo estero ed esperienza nelle scuole italiane
News Scuola

TAR Lazio: legittimo il percorso formativo della docente tra titolo estero ed esperienza nelle scuole italiane

Concorso PNRR 3: la gestione delle riserve posti per candidati speciali
News Scuola

Concorso PNRR 3: la gestione delle riserve posti per candidati speciali

Legge di bilancio, permessi genitoriali estesi: dieci giorni per malattia del bambino e assistenza fino a quattordici anni
News Scuola

Legge di bilancio, permessi genitoriali estesi: dieci giorni per malattia del bambino e assistenza fino a quattordici anni

Il burnout studentesco è reale: eccesso di verifiche e carico scolastico insostenibile
News Scuola

Il burnout studentesco è reale: eccesso di verifiche e carico scolastico insostenibile

Alessio, studente autistico, subisce un incidente: insegnante di sostegno a rischio processo
News Scuola

Alessio, studente autistico, subisce un incidente: insegnante di sostegno a rischio processo

Dal banco al lavoro: Valditara a Bassano del Grappa rilancia la formazione tecnica e il divieto dei cellulari
News Scuola

Dal banco al lavoro: Valditara a Bassano del Grappa rilancia la formazione tecnica e il divieto dei cellulari

Novità scuola dal 2026: quattro materie all’orale e card docente estesa ai supplenti
News Scuola

Novità scuola dal 2026: quattro materie all’orale e card docente estesa ai supplenti

Link copiato negli appunti