Diritti e parità di genere: il ruolo della scuola nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 2025

La giornata internazionale delle bambine e delle ragazze rappresenta un momento cruciale per riflettere sullo stato dei diritti femminili a livello mondiale. Questa ricorrenza, celebrata ogni 11 ottobre, sottolinea l’importanza fondamentale di garantire una vera parità di diritti per costruire una società più giusta e moderna, valorizzando lo straordinario contributo delle donne nei diversi settori della vita sociale ed economica.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito l’impegno istituzionale attraverso un messaggio di incoraggiamento: “Alle future donne il mio augurio che non perdano mai la fiducia in loro stesse”, evidenziando la necessità di sostenere aspirazioni e talenti femminili fin dall’età giovanile.

La posizione istituzionale e il ruolo della scuola

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza strategica del sistema educativo nella costruzione di una società paritaria. L’approccio ministeriale pone l’accento sulla promozione della cultura del rispetto come elemento fondamentale del percorso formativo, configurando la scuola come ambiente privilegiato per il contrasto sistematico alle discriminazioni di genere.

L’intervento istituzionale delinea una metodologia precisa che identifica nell’educazione il veicolo primario per la trasformazione sociale. La valorizzazione dei talenti di bambine e ragazze emerge come obiettivo tecnico-operativo, finalizzato a garantire pari opportunità di sviluppo delle competenze e delle aspirazioni professionali.

Il messaggio ministeriale “non perdete mai la fiducia in voi stesse” rappresenta un elemento di continuità tra l’impegno istituzionale e la motivazione individuale, configurando un modello educativo orientato all’empowerment femminile.

I dati e le sfide evidenziate da Unicef

Le statistiche presentate da Unicef delineano un quadro preoccupante delle violazioni dei diritti delle bambine a livello mondiale. Una ragazza su cinque si sposa durante l’infanzia, mentre 122 milioni di ragazze non frequentano la scuola, evidenziando gravi lacune nell’accesso all’istruzione primaria.

I dati relativi al completamento degli studi superiori rivelano che quasi quattro ragazze adolescenti e giovani donne su dieci non completano la scuola secondaria superiore, compromettendo le loro prospettive professionali future.

La violenza domestica rappresenta un’altra criticità significativa: quasi una ragazza su quattro di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ha avuto una relazione ha subito violenza dal partner.

Particolarmente allarmante è il dato che evidenzia come più di un terzo degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni ritenga giustificabile la violenza coniugale in determinate circostanze, rivelando la persistenza di stereotipi culturali dannosi nonostante i progressi compiuti negli ultimi trent’anni.

Le strategie per il cambiamento e l’empowerment

L’Unicef sviluppa strategie operative attraverso collaborazioni con gruppi e associazioni guidate da ragazze, creando meccanismi sistematici per amplificare le loro voci nella definizione di politiche pubbliche e programmazione umanitaria. L’approccio tecnico prevede l’integrazione delle leadership femminili giovanili nei processi decisionali, trasformando le bambine da beneficiarie a protagoniste attive del cambiamento.

Il presidente Unicef Italia sottolinea come sostenere e valorizzare le ragazze rappresenti una scelta strategica lungimirante, generando benefici moltiplicatori per le comunità di appartenenza. L’empowerment femminile viene identificato come leva di sviluppo sociale ed economico, capace di produrre effetti positivi sistemici quando implementato attraverso politiche inclusive e partecipative che garantiscono rappresentanza reale delle bambine.