Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: gli eventi organizzati nelle regioni italiane

Una giornata “speciale” per commemorare le donne nella scienza

L’11 febbraio 2025 sarà il decimo anniversario della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, una celebrazione istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. Questa giornata è stata istituita con la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle pari opportunità delle donne e ragazze nel settore delle scienze. A tal proposito, le discipline STEM (acronimo di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) rappresentano ambiti fondamentali per lo sviluppo e il progresso della società moderna. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, la parità di genere in questi settori sembra ancora essere lontana.

Ecco perché tale ricorrenza è fondamentale, poiché il suo obiettivo è quello di promuovere l’accesso e la partecipazione delle donne nelle discipline scientifiche, mettendo in evidenza le barriere culturali, sociali ed economiche che spesso ostacolano il coinvolgimento delle scienziate.

Ecco gli eventi più importanti organizzati in tutta Italia in occasione della Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza.

I dati UNESCO

Le statistiche dimostrano che le donne continuano a essere “sottovalutate” in molteplici professioni scientifiche, soprattutto in ruoli di leadership e nelle posizioni accademiche di spicco. Codeste disuguaglianze non limitano solamente le opportunità per le stesse donne in ambito professionale, ma purtroppo “impoverisce” il panorama scientifico nel suo complesso, poiché la diversità di pensiero e di esperienze sono essenziali per l’innovazione e il progresso.

Secondo alcune ricerche e studi dell’UNESCO, le donne nel settore della ricerca scientifica rappresentano solo il 33,3% del totale, mentre il 35% delle studentesse sceglie percorsi di studio nelle discipline STEM. Per affrontare questa disparità, la Giornata dedicata alle Donne nella Scienza di questa edizione 2025 si concentrerà sulle carriere nelle singole materie STEM, coinvolgendo istituzioni e enti scientifici di spicco.

In Italia, diverse iniziative sono state programmate per promuovere la presenza femminile nel settore scientifico. Ad esempio, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha organizzato numerosi eventi di divulgazione scientifica in tutto il Paese, con un obiettivo particolare, ossia approfondire temi e ambiti legati all’astronomia. In merito alla giornata, anche l’Osservatorio Astronomico di Roma offrirà “discussioni” interattive con ricercatrici per stimolare un dialogo diretto con il pubblico, coinvolgendo soprattutto i giovani e gli studenti .

Gli eventi organizzati in tutta Italia

In occasione della giornata, molti istituti hanno organizzato degli eventi in diverse regioni italiane, per celebrare le donne e le ragazze nella scienza e non solo.

In merito a ciò, l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma realizzerà una diretta social con la partecipazione di quattro ricercatrici, mentre a Palermo organizzerà la quarta edizione del progetto “Astronomia a scuola“, con l’obiettivo di portare questa materia direttamente tra i banchi di scuola. Inoltre, Genova si proietterà il film “Proxima“, che approfondisce il tema delle donne studiose e lavoratrici nello spazio. In seguito, a Milano si terrà un incontro sui voli spaziali, mentre a Napoli si organizzeranno incontri con alcune studiose dell’INAF e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Queste iniziative mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche, senza rinunciare ai propri sogni in vista di una società e realtà sempre più complessa, spesso “pilotata” solamente da figure maschili.