Ogni 5 ottobre ricorre la Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall’UNESCO per riflettere sull’importanza del lavoro dei docenti nella formazione delle generazioni future e per riconoscere il loro contributo alla società. È un’occasione per soffermarsi sulle sfide che gli insegnanti affrontano ogni giorno, sui progressi compiuti nell’istruzione e sulla necessità di restituire rispetto e considerazione a una professione che, negli ultimi anni, sembra talvolta essere stata dimenticata.

La ricorrenza è promossa dall’UNESCO in collaborazione con l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’UNICEF ed Education International.

Sessant’anni dalla Raccomandazione UNESCO/OIL

Il 5 ottobre 2026, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, ricorrono i 60 anni dalla Raccomandazione UNESCO/OIL del 1966 sullo status degli insegnanti. Adottato a Parigi, il documento rappresenta ancora oggi un fondamentale riferimento internazionale: definisce diritti, responsabilità, condizioni di lavoro, autonomia professionale e partecipazione dei docenti alle politiche educative, oltre a indicazioni sulla formazione iniziale e continua, sul reclutamento e sulle condizioni di insegnamento.

Proprio per questo la data del 5 ottobre ha un valore simbolico: commemora l’anniversario dell’adozione di una Raccomandazione che ha posto al centro il riconoscimento e la tutela della professione docente.

Il tema scelto quest’anno da Education International è “Standing with Teachers: 60 Years of Protecting the Profession, Advancing its Status and Shaping our Futures”, ovvero: “Schierati con gli insegnanti: 60 anni di protezione della professione, miglioramento della condizione e definizione del nostro futuro”. Un invito a valorizzare il ruolo degli insegnanti e a coinvolgerli concretamente nelle scelte che riguardano la scuola e l’istruzione.

Gli insegnanti in Italia

In Italia i docenti sono circa 850 mila, precari inclusi, e il corpo insegnante è composto prevalentemente da donne. La fotografia più recente della professione arriva dal rapporto Education at a Glance 2026 dell’OCSE, che mette in luce soprattutto una persistente questione salariale.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia guadagnano mediamente il 36% in meno rispetto ad altri lavoratori con un titolo di istruzione terziaria; per i docenti della scuola secondaria di primo grado lo svantaggio medio è del 33%. L’OCSE rileva tuttavia che l’Italia ha recentemente adottato misure per aumentare gli stipendi, anche attraverso gli incrementi concordati con i più recenti rinnovi del contratto collettivo.

A definire il lavoro di un insegnante non sono soltanto le ore trascorse in classe. Preparazione delle lezioni, correzione dei compiti, colloqui con le famiglie, riunioni e attività collegiali incidono in modo rilevante sul carico complessivo. Le ore minime annuali di insegnamento in Italia sono 752 nella scuola primaria e 616 nella secondaria di primo grado, a fronte di medie OCSE pari rispettivamente a 770 e 710 ore.

Resta poi il tema dell’età del personale. Nel 2024 il 36% degli insegnanti della scuola secondaria aveva almeno 55 anni, in diminuzione rispetto al 46% del 2015, ma ancora al di sopra della media del 25% dei Paesi analizzati dall’OCSE. Per molti, inoltre, l’insegnamento non rappresenta la prima esperienza professionale: il 14,9% dei docenti della secondaria di primo grado ha iniziato a insegnare dopo avere svolto un altro lavoro, contro una media OCSE dell’8,4%.

Sul futuro del sistema scolastico pesa infine la denatalità. Secondo l’OCSE, tra il 2024 e il 2033 il numero di bambini tra 5 e 14 anni in Italia potrebbe diminuire del 18%. Ciò potrebbe ridurre il fabbisogno di insegnanti, ma l’effetto dipenderà dalle scelte politiche sulle dimensioni delle classi, sul ricambio generazionale, sulla distribuzione territoriale degli alunni e sulle risorse disponibili.