7 scherzi telefonici da fare agli amici: i più simpatici

Siete a casa, ancora la bella stagione stenta ad arrivare e non sapete propria cosa fare; beh allora fare uno scherzo ad un amico è proprio la soluzione giusta per dare una svolta alla serata. Si, ma che tipo di scherzo? Che ne dite di quello telefonico? Ci sta tutto. Ma se non avete idea su come strutturare lo scherzo non preoccupatevi, vi aiutiamo noi, con elenco dettagliato di tantissimi e divertentissimi giochi telefonici che si possono fare agli amici.

7 scherzi telefonici da fare agli amici

Avete in mente di fare degli scherzi telefonici ai vostri amici ma non avete idea su come strutturare il gioco al fine che sia credibile e che tutti si possano divertire insieme a voi? Ecco sette scherzi simpaticissimi che di certo faranno prima irritare i vostri amici, ma subito dopo riderete insieme, e di questo ne siamo conviti.

Tradimento Componete il numero con lo sconosciuto e chiamate possibilmente un vostro amico fidanzato e iniziate ad insinuare che la sua dolce metà l’abbia tradito, specificando magari luogo, posto e ora.

SOS, guai in vista Fate partire la chiamata verso un vostro amico parecchio ansioso e avvertitelo che avete bisogno di lui perché vi siete infilati un guaio, dategli appuntamento e poi non fatevi trovare, di certo morirà dalla preoccupazione e alla chiamata che ovviamente vi farà dite che è tutto uno scherzo.

Telefonate sospette Mentre state al telefono, premete dei numeri casuali dalla tastiera del telefono e chiedete di smetterla. Arrabbiatevi e chiudete più volte il telefono, e se c’è bisogno mandatelo anche a quel paese, sarà certamente credibile.

La polizia Chiama un tuo amico parecchio ribelle e di’ che sei della polizia e che hai rintracciato il suo numero perché ci sono state delle segnalazioni sul suo numero di telefono. Poi gli dici di dirti le generalità dei loro genitori, che probabilmente avranno una settimana di galera per colpa sua.

Canzoni e film Scarica delle frasi da canzoni, film e video impostali come domande, poi cerca di metterli insieme, chiama chi vuoi e poi fai parlare con le tue voci registrate.

Esame rimandato Se frequentate l’università questo è lo scherzo ideale: potete avvisarlo che l’esame che sta studiando è stato rimandato e che avete letto l’avviso in bacheca. Qui l’effetto dello studente in crisi è assicurato.

Testimone di nozze Vi siete appena fidanzati, siete innamoratissimi e quindi anche i vostri amici lo sanno; dopo pochi mesi di relazione, chiama il tuo migliore amico e ditegli che vi sposerete a breve e che lui sarà il vostro testimone di nozze.

Bonus: altri 3 divertenti scherzi telefonici da fare!