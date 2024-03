AUGURI DI BUONA PASQUA: FRASI E AFORISMI

Le vacanze di Pasqua sono ormai sempre più vicine e già si pensa a come trascorrere questi pochi giorni di vacanza, tra ottimi pranzi e giornate in compagnia di amici e parenti. Se il proverbio insegna che Natale lo puoi passare con i tuoi mentre Pasqua con chi vuoi, con chiunque trascorrerete queste vacanze pasquali sarà d’obbligo scambiarsi degli auguri. Non avete idee? Vi state scervellando ma non trovate citazioni, frasi e aforismi originali? Nessun problema, ci pensiamo noi! Abbiamo selezionato le migliori frasi in circolazione e abbiamo pensato di fare una raccolta ad hoc. Leggete la nostra selezione e lasciatevi ispirare dalle nostre frasi di auguri di buona Pasqua. Non perdetevi le nostre guide!

FRASI SULLA PASQUA: AUGURI PASQUALI

Ecco la nostra selezione per augurare felice Pasqua a chi desiderate. Con queste frasi il messaggio arriverà diritto diritto al cuore!

Le campane suonano a festa e dentro ai cuori ricolmi di gioia si accende una splendente luce che ci mostra la giusta via. Auguri di buona Pasqua!

Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua!

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo.

Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona Pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!!!

AUGURI DI PASQUA: AFORISMI E CITAZIONI FAMOSE

Che ne dite di lasciarci ispirare? Ecco alcune frasi, aforismi e citazioni famose:

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

Dentro un uovo di buon cioccolato vorrei tanto ci fosse una cosa, non un puffo, un anello,un soldato, ma un momento di festa gioiosa. Voglio dirti proprio per questo ho pregato per voi ieri sera perchè oggi sia un giorno lieto. Una Pasqua di speranza vera. (R. Fontana)

Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere. (Don Cristiano Mauri)

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia! (Stephen Littleword)

Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera. (Lutero)

AUGURI DI PASQUA RELIGIOSI

Infine, visto che si pensa sempre a tutto, abbiamo raccolto per voi auguri religiosi per augurare una serena Pasqua:

Che la luce di nostro Signore risorto rischiari le menti e addolcisca i cuori di tutti noi. Auguri di Buona Pasqua!

In tempi tristi e cupi possa la speranza essere annientata dalla certezza nella resurrezione di Cristo illuminando il nostro cammino con un sorriso e un abbraccio. Auguri di buona Pasqua!

Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia.

La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana.

Pasqua giorno di resurrezione: Auguri a tutti voi che vi sentite stanchi ed affaticati, che il Cristo risorto prendendovi per mano possa farvi sentire tutta la forza del suo amore, possa colmare i vostri cuori di pace e donarvi la forza per proseguire il cammino sicuri che domani sarà migliore.

