Black Friday: le migliori offerte 2024 per elettronica, moda e beauty

Tra qualche giorno gli amanti dello shopping potranno sfogare tutti i loro istinti approfittando delle tante offerte che ci regala il Black Friday, che si tiene sempre il giorno dopo il Thanksgiving Day. La storia del Black Friday ha infatti origine in America ma da qualche anno è arrivata anche in Italia dando la possibilità a tutti i consumatori di poter comprare qualsiasi tipo di prodotto a prezzi moderati.

Quando inizia e quando finisce il Black Friday 2024? In Italia si svolgerà dal 29 novembre fino al 2 dicembre, coincidente con il Cyber Monday. Tuttavia, molte offerte sono già disponibili a partire dal 21 novembre su piattaforme come Amazon e altri rivenditori online. Oggi vogliamo darvi qualche consiglio su come trovare le offerte migliori: buona lettura!

Cosa comprare con il Black Friday: le migliori offerte di elettronica

Avete fatto una lista di quello che vi serve e che volete acquistare con il Black Friday? Se la vostra lista dei desideri è pronta non dovrete fare altro che scegliere i siti migliori, monitorarli attentamente e scegliere, fra questi, quelli in cui sono presenti le offerte migliori. Ovviamente potete anche acquistare nei negozi fisici cercando prima le offerte migliori e quelle più convenienti. Concentriamoci in primis sulle migliori offerte di elettronica su Amazon, Mediaworld e altri brand per il Black Friday!

Cellulari

Modelli come il Samsung Galaxy S24 Ultra e il Google Pixel 9 Pro sono scontati. Ad esempio, il Galaxy S24+ su Amazon è disponibile a circa 810 euro, con uno sconto di 330 euro. Altri modelli come il Poco C75 su Amazon sono venduti a 113,9 euro, con uno sconto del 77%.

PC

Offerte sui computer: Marchi come HP, Apple, Lenovo e Acer offrono sconti significativi su Amazon e Mediaworld. Un esempio è l’Acer Predator, con uno sconto di 643 euro su Amazon, portando il prezzo a circa 2045 euro.

Tablet

I modelli di Samsung, Apple, Huawei e Lenovo sono in offerta su Amazon. I prezzi variano in base al modello e alle specifiche, ma ci si aspetta sconti che possono arrivare fino al 50%.

Smartwatch

Gli smartwatch di brand come Apple e Samsung sono disponibili con sconti che possono superare il 30%. Amazon e Unieuro sono buone fonti per questi acquisti.

Macchine fotografiche

Le macchine fotografiche digitali, come quelle di Canon e Nikon, possono avere sconti fino a 700 euro su Amazon, rendendo questo un buon momento per gli appassionati di fotografia.

Cuffie e auricolari wireless

Modelli di cuffie come le AirPods di Apple o le Sony WH-1000XM5 sono disponibili con sconti fino al 40% su Amazon e Mediaworld.

Giochi e console

Console come la PlayStation 5 e Xbox Series X possono avere sconti fino a 100 euro, mentre i giochi possono essere trovati a prezzi ridotti del 50% o più su piattaforme come Amazon e GameStop.

Sconti su elettrodomestici per il Black Friday

Anche gli elettrodomestici sono prodotti decisamente ricercati durante il Black Friday e il Cyber Monday. Ecco alcuni esempi di negozi online e fisici che fanno sconti interessanti:

MediaWorld

MediaWorld offre sconti fino al 70% su articoli come aspirapolvere, frigoriferi e televisori. Le promozioni sono già attive e continuano fino al Cyber Monday.

Unieuro

Unieuro propone sconti significativi su una vasta gamma di elettrodomestici, con ribassi che possono arrivare al 30-40%. Le offerte sono disponibili anche prima del Black Friday ufficiale.

Euronics

Euronics ha lanciato l’iniziativa “Everyday Black Friday”, offrendo nuove promozioni quotidiane fino al giorno ufficiale, con sconti su marchi come Bosch e Samsung.

Amazon

Amazon ha iniziato le sue promozioni il 21 novembre, con sconti che raggiungono il 70% su friggitrici ad aria, robot aspirapolvere e altro ancora. Le offerte cambiano frequentemente, quindi è consigliabile controllare regolarmente.

ePrice

ePrice offre sconti fino al 40% su frigoriferi, lavatrici e forni. Ci sono offerte che possono arrivare fino al 40% su articoli come frullatori, tostapane e macchine da caffè.

Quali marchi di moda offrono i migliori sconti per il Black Friday 2024?

Durante il Black Friday 2024, diversi marchi di moda offriranno sconti significativi su una vasta gamma di prodotti. Ecco un elenco dei marchi più interessanti e le loro offerte:

ALOHAS : fino al 50% di sconto su prodotti selezionati e un 30% sui nuovi arrivi, con iniziative speciali per il Black Friday.

: fino al 50% di sconto su prodotti selezionati e un 30% sui nuovi arrivi, con iniziative speciali per il Black Friday. Stradivarius : offre promozioni che arrivano fino al 50% su una vasta gamma di articoli.

: offre promozioni che arrivano fino al su una vasta gamma di articoli. Daniel Wellington : Campagna Black Week dal 22 novembre al 2 dicembre, con sconti fino al 50% su orologi selezionati.

: Campagna Black Week dal 22 novembre al 2 dicembre, con sconti fino al 50% su orologi selezionati. Frau : offerta del 20% di sconto su articoli selezionati dal 29 novembre al 1 dicembre.

: offerta del 20% di sconto su articoli selezionati dal 29 novembre al 1 dicembre. Shaft Jeans : sconto del 30% sulla collezione SS24 dal 20 novembre al 2 dicembre.

: sconto del 30% sulla collezione SS24 dal 20 novembre al 2 dicembre. Uniqlo , Zara , H&M e & Other Stories : offerte a sorpresa per i clienti che si iscrivono ai programmi fedeltà o scaricano le loro app.

, , e : offerte a sorpresa per i clienti che si iscrivono ai programmi fedeltà o scaricano le loro app. Cisalfa Sport : fino al 50% di sconto su prodotti sportivi dal 21 novembre al 2 dicembre, con marchi come Nike e Puma in evidenza.

: fino al 50% di sconto su prodotti sportivi dal 21 novembre al 2 dicembre, con marchi come Nike e Puma in evidenza. Amazon Fashion: offerte su vari brand con sconti fino al 40%, disponibili dal 21 novembre al 2 dicembre.

Altre offerte per il Black Friday 2024

Non solo elettronica e moda: anche diversi altre realtà, tra cui compagnie aeree o rivenditori di biglietti, offrono interessanti sconti per il Black Friday 2024. Scopri i dettagli!

Black Friday Erbolario 2024: la promozione sarà attiva dal 25 novembre al 2 dicembre 2024, offrendo l’opportunità di approfittare di sconti fino al 50% su una vasta selezione di prodotti. Tra le categorie in offerta si trovano profumi, creme per la pelle, prodotti per il bagno e numerosi altri articoli dedicati alla bellezza.

Black Friday TradingView: la piattaforma di analisi utilizzata da trader e investitori offre sconti che vanno dal 40% per gli abbonamenti PRO fino al 60% per gli abbonamenti Premium.

Black Friday IQOS: acquistando un dispositivo IQOS ILUMA, si riceve un accessorio in omaggio. Questa promozione è valida fino al 2 dicembre e non è cumulabile con altre iniziative.

Black Friday Tigotà: Tigotà propone sconti fino al 30% su vari articoli, inclusi deodoranti e prodotti per la casa. Alcune offerte possono arrivare fino al 90% su selezionati prodotti.

Black Friday Ryanair: prevede una “Cyber Week” che inizierà il 29 novembre e durerà fino al Cyber Monday del 2 dicembre. Durante questa settimana, la compagnia offrirà sconti significativi sui biglietti per viaggi nel 2025, con tariffe ridotte fino al 25-30%.

Black Friday Rituals: sul suo sito officiale, Rituals offre sconti fino al 20% su ricariche e altri prodotti. Inoltre, con un acquisto superiore a €50, si riceveranno mini bastoncini profumati in omaggio.

Black Friday Pinalli: le promozioni iniziano il 29 novembre 2024, giorno ufficiale del Black Friday, ma ci sono già sconti anticipati dal 6 novembre fino al 24 novembre con uno sconto del 30% su molti brand

Black Friday TicketOne: dal 25 novembre al 2 dicembre 2024 TicketOne offrirà sconti esclusivi su concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi e ingressi a parchi divertimento come Gardaland e Mirabilandia, oltre a musei e altre attività culturali. Gli utenti potranno approfittare non solo delle offerte già disponibili, ma anche di codici sconto dedicati al Black Friday, con promozioni che includono riduzioni di 20€ o 10€ e sconti percentuali fino al 35%.

Consigli pratici per risparmiare durante il Black Friday

Risparmiare sugli acquisti è possibile seguendo alcune strategie semplici ma efficaci. Inizia confrontando i prezzi: utilizza siti web dedicati al confronto per assicurarti di ottenere l’offerta più vantaggiosa. Un altro modo per accedere a promozioni esclusive è iscriversi alle newsletter dei rivenditori, che spesso inviano sconti riservati ai loro abbonati.

Non dimenticare di controllare le offerte precedenti: molti prodotti potrebbero aver raggiunto prezzi più bassi durante eventi promozionali passati, dandoti un’idea del momento migliore per acquistare. Pianificare gli acquisti è fondamentale per evitare spese impulsive: crea una lista dei prodotti che ti interessano e attieniti ad essa. Infine, sfrutta app o estensioni del browser che monitorano i prezzi e ti avvisano quando il costo dei prodotti desiderati scende. Seguendo questi consigli, potrai ottimizzare i tuoi acquisti e risparmiare senza rinunce!