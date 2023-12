Capodanno da soli: cosa fare e dove andare

Festeggiare Capodanno da soli non è un’onta né una tragedia: è un diritto (ma non un dovere) di tutti coloro che non hanno nessuna idea per Capodanno o si ritrovano single, con la febbre o semplicemente lontani da casa.

Sei solo o le alternative proposte dai tuoi amici proprio non ti vanno giù? Non ti preoccupare: festeggiare in grande il 31 dicembre non è obbligatorio, per quanto spesso sembri tale. La scelta di celebrare Capodanno da soli è una scelta controtendenza e mentre tutti si ammassano fuori a fare baldoria, pagando cifre assurde e alla fine divertendosi il giusto (capita spesso e volentieri), tu puoi dedicarti alle tue passioni e a trascorrere una serata tranquilla in armonia con te stesso.

Capodanno per single: idee per l’ultimo dell’anno

I modi per festeggiare Capodanno da soli sono molti di più di quelli che pensi! Tutto dipende da cosa vuoi fare, se preferisci stare a casa o uscire, se ami la solitudine o proprio non puoi fare a meno della compagnia. Ecco qualche idea per festeggiare il Capodanno da solo:

Hai una meta del cuore che vorresti vedere? Se viaggiare da solo non ti spaventa e i costi non sono troppo elevati, organizza una breve visita in una città o in un posto che vorresti vedere: viaggiare da soli è bellissimo e potrai sempre stringere nuove amicizie nel percorso. Dedicati al relax e alla cura di te stesso. Hai voglia di passare tutto il giorno sotto il piumone? Perché non approfittarne il 31 dicembre? Puoi, in alternativa, prenotare un massaggio, una giornata alle terme e prenderti cura di te facendo le cose che ti fanno sentire bene.

Il sito vitadasingle.net organizza eventi, cenoni e viaggi per Partecipa al Capodanno per persone single. Il Veglione di Capodanno più grande sarà organizzato quest’anno a Riccione, ma altre cene saranno allestite in Versilia (Toscana), Torino e Milano. Quale migliore occasione per conoscere nuove persone? Vai in discoteca. Se ami ballare, puoi anche andare in discoteca: vista la serata con tantissima gente e fiumi di spumante, socializzare non dovrebbe essere tanto difficile.

Capodanno: dove andare e cosa fare

Cerchi altre idee per Capodanno? Consulta tutte le nostre risorse: