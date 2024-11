Natale e Capodanno a Cervinia 2024: scopri tutte le attività per le feste

Breuil-Cervinia, situata ai piedi del maestoso Monte Cervino, è una delle stazioni sciistiche più rinomate d’Europa. Questa località, parte del comune di Valtournenche, è famosa per le sue piste da sci che si estendono per oltre 350 km, collegandosi anche con Zermatt in Svizzera. La sua altitudine, che varia dai 1.524 metri del paese fino ai 3.883 metri del Plateau Rosà, garantisce una stagione sciistica prolungata e condizioni di neve ottimali.

Cervinia non è solo una meta per gli amanti dello sci; è circondata anche da panorami mozzafiato e presenta un mix unico di cultura locale e tradizioni alpine. La cittadina è caratterizzata da un’atmosfera vivace, con ristoranti tipici, negozi di articoli sportivi e un’accogliente ospitalità. Andiamo a concentrarci in particolare sulle attività di Natale e Capodanno di Cervinia!

Cosa fare a Cervinia a Natale

A Cervinia, il periodo natalizio offre una serie di eventi e attività che arricchiscono l’esperienza dei visitatori. Le festività iniziano con l’accensione dell’albero di Natale, un evento che prevede musica, animazione e spettacoli pensati per adulti e bambini, dando ufficialmente il via alle celebrazioni.

I mercatini di Natale propongono una varietà di prodotti artigianali, specialità gastronomiche locali e idee regalo, rappresentando un’occasione per scoprire le tradizioni della Valle d’Aosta. Tra le attività più apprezzate vi sono le fiaccolate, in cui i maestri di sci scendono lungo le piste con torce accese, creando un evento visivamente suggestivo sia a Cervinia che a Valtournenche.

Per gli appassionati di sport invernali, le piste da sci di Cervinia offrono oltre 350 km di tracciati, ideali per sciatori di tutti i livelli e per chi pratica snowboard. Sono inoltre disponibili corsi dedicati ai principianti.

Durante il periodo natalizio, non mancano eventi musicali e serate di intrattenimento in piazza, che si intensificano nella notte di Natale e a Capodanno con concerti e attività specifiche. Infine, molti ristoranti e hotel della zona organizzano cene speciali per la Vigilia e il giorno di Natale, servendo piatti tradizionali valdostani come la fonduta, la polenta o la carne di cervo.

Festeggiare il Capodanno a Cervinia

A Cervinia, ci sono molte opzioni per festeggiare il Capodanno, rendendo l’esperienza unica e memorabile. Ecco alcune delle attività principali da considerare:

1. Festeggiamenti in piazza

La piazza di Cervinia si anima con eventi festivi, tra cui musica dal vivo e fuochi d’artificio a mezzanotte. È un’ottima opportunità per unirsi alla comunità locale e celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno.

2. Cenoni nei ristoranti e hotel

Molti ristoranti e hotel offrono cenoni speciali per la notte di San Silvestro. Ad esempio, il White Angel Hotel propone un veglione con vari servizi inclusi. Ci sono anche opzioni più rustiche in rifugi montani, dove si possono assaporare piatti tipici della cucina valdostana.

3. Fiaccolate

Una tradizione affascinante è la fiaccolata dei maestri di sci, dove gli sciatori scendono dalle piste con torce accese. Questo evento si svolge il 29 dicembre a Valtournenche e il 30 dicembre a Cervinia.

4. Attività sportive

Durante il giorno, gli appassionati di sport invernali possono approfittare delle piste da sci di Cervinia. Sci, snowboard e ciaspolate sono solo alcune delle attività disponibili.

5. Serate al casinò

Per chi cerca un’atmosfera più elegante, il casinò di Cervinia offre serate speciali per il Capodanno, con giochi e intrattenimento.

6. Eventi musicali

Concerti e DJ set animano la notte di Capodanno in vari locali e all’aperto, offrendo un mix di musica per tutti i gusti. Tra le discoteche più consigliate in zona, troviamo SuperG, Avalanche Club e L’Murin.

Tra le attività di Capodanno a Cervinia per i bambini, ci sono molti ristoranti e hotel offrono cenoni di Capodanno che accolgono famiglie, spesso con menù speciali per bambini e intrattenimento durante la cena. Un’attività particolarmente adatta alle famiglie è lo sleddog, dove i bambini possono vivere l’emozione di una slitta trainata da cani Husky, e ovviamente anche la fiaccolata dei maestri di sci è uno spettacolo perfetto per i più piccoli.

Dove dormire a Cervinia a Capodanno

Se ti chiedi dove dormire a Cervinia, puoi optare per una di queste opzioni:

White Angel Hotel: Hotel 4 stelle situato direttamente sulle piste da sci, offre camere eleganti e una SPA all’avanguardia. È perfetto per chi cerca un soggiorno di lusso con accesso diretto agli impianti.

Hotel 4 stelle situato direttamente sulle piste da sci, offre camere eleganti e una SPA all’avanguardia. È perfetto per chi cerca un soggiorno di lusso con accesso diretto agli impianti. Hotel Hermitage Relais & Châteaux : un hotel di lusso che combina eleganza e comfort, con un’ottima cucina e servizi benessere.

: un hotel di lusso che combina eleganza e comfort, con un’ottima cucina e servizi benessere. Hotel Punta Maquignaz : ottimo per famiglie, offre camere spaziose e un’atmosfera accogliente.

: ottimo per famiglie, offre camere spaziose e un’atmosfera accogliente. Hotel Europa : un’opzione più economica ma confortevole, ideale per chi cerca un soggiorno senza fronzoli.

: un’opzione più economica ma confortevole, ideale per chi cerca un soggiorno senza fronzoli. Hotel lo Stambecco: un hotel a conduzione familiare che offre un’atmosfera calda e accogliente.

