Maturità su Pirandello: collegamenti a tutte le materie

Collegamenti Pirandello Maturità: la maschera

Nel celebre romanzo Uno, Nessuno e Centomila, Pirandello usa la metafora della maschera per spiegare come l’uomo la usi per nascondersi, come un velo di maya che non permette di conoscere la propria personalità. Nella vita di tutti i giorni, nelle attività quotidiane, gli uomini non si rivelano per quello che sono realmente, ma indossano delle maschere che li rende dei personaggi e non li fa venir fuori per quello che realmente sono e rappresentano. La maschera frantuma l’io in diverse personalità, con essa si adattano al contesto e alla situazione sociale in cui avviene un determinato evento. Vediamo i collegamenti:

Storia: la caduta del fascismo e la liberazione

Italiano: Uno, nessuno e centomila

Inglese: marketing

Diritto: il diritto degli stranieri

Francese: l’association deuxième chance.

Maturità Collegamenti su Pirandello: il doppio

Un altro tema molto caro alla narrativa novecentesca di Pirandello è quella del doppio. Questo tema ispira un altro elemento fondamentale della sua poetica, quella dell’umorismo che, altro non è, che il sentimento del contrario che porta alla distruzione dell’ideale di eroe tradizionale. Nel Fu Mattia Pascal il protagonista è diviso in più anime, tra anima e corpo: Pascal non si identifica con la propria immagine e rifiuta l’idea di indossare una maschera.

Collegamenti Maturità su Pirandello: il teatro

Oltre a dare un enorme contributo alla letteratura, Pirandello ha lasciato il segno anche nel teatro, di quello che è stato e di quello che, in parte, ancora rimane oggi. I testi di Pirandello mettono in risalto la sua concezione della vita, se questa è chiusa ed è come una gabbia. il teatro rappresenta la ribellione e il disordine che può cambiare il senso delle cose. I collegamenti per la tesina sono:

Storia: l’unità d’Italia

Diritto: il diritto degli stranieri

Inglese: la storia di Enrico V

Francese: Molière

