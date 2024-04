Maturità Socio Sanitario: argomenti e collegamenti

Collegamenti Maturità Socio Sanitario: Motricità Infantile

La motricità infantile comprende lo studio sia dei movimenti corporei generali dei bambini come correre e saltare, sia dei movimenti più piccoli come quelli di mani e piedi. L’argomento potrebbe essere interessante per sviluppare una tesina che si collega anche ad altre materie:

Italiano : “Il Barone Rampante” di Italo Calvino;

: “Il Barone Rampante” di Italo Calvino; Psicologia : lo sviluppo motorio dalla prima alla seconda infanzia;

: lo sviluppo motorio dalla prima alla seconda infanzia; Igiene : la distrofia muscolare di Duchenne;

: la distrofia muscolare di Duchenne; Diritto: le Onlus.

Collegamenti Maturità Socio Sanitario: La Bellezza

La ricerca della bellezza è, da sempre, un tema molto amato sia dalla letteratura che dalla medicina. Nella tesina si potrebbe analizzare questo concetto sotto diversi punti diversi, toccando varie materie:

Collegamenti Maturità Socio Sanitario: La sanità in Romania

Per i maturandi di questo Istituto professionale sarebbe interessante anche analizzare i sistemi sanitari all’estero. Ad esempio, si potrebbe prendere in considerazione la Romania con il relativo problema delle condizioni di salute precarie dei cittadini più poveri. I collegamenti multidisciplinari sono:

Collegamenti Maturità Socio Sanitario: Protesi Mobile Totale

La tesina per la Maturità Socio Sanitario può puntare anche su un argomento più specifico e prettamente tecnico, come la costruzione e l’utilizzo della protesi mobile totale. In questo caso i collegamenti da sfruttare sono:

Igiene : l’edentulia totale;

: l’edentulia totale; Laboratorio : fasi di costruzione della protesi;

: fasi di costruzione della protesi; Scienze : le resine;

: le resine; Inglese: oral hygiene.

