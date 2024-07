Sirena: come ci si trasforma

Ti capita mia di aver voglia di mare e di acqua cristallina, oppure di cantare e mangiare come un pesce? Hai pensato di diventare una sirena? Allora mi sa che stai leggendo l’articolo giusto, in quanto noi abbiamo in pugno tutte le dritte che ti servono. Ti sveleremo tutti i segreti per diventare una bellissima sirena e scopriremo insieme tutti gli incantesimi, proprio come fanno le vere sirene. Ricordate il famoso telefilm H2O? non utilizzeremo la magia in modo eclatante come loro, ma per lo meno ci proveremo! Per diventare sirena ci sono diversi metodi, vediamo quelli più “sicuri”.

Come diventare una Sirena: primo metodo

Ci sono tante cose che si possono fare per divertirsi insieme e viaggiare con la fantasia, partiamo con il primo metodo per “diventare delle fantastiche sirene”. Ecco quello che bisogna fare:

prendete un gioiello che vi servirà come da collegamento con la vostra parte di sirena, indossatelo e bagnatelo e poi per dieci volte ripetete questo incantesimo:

inclemenza non curabile, mediocrità temibile, umanità confutabile, dammi ciò che desidero, essere una sirena, tutte le streghe diano a me questo potere!!! Vedrete che funzionerà, provate tutte!

Diventare una sirena: secondo metodo

Vedremo ora il secondo metodo, un tantino diverso, che comunque è caratterizzato anche da un incantesimo (ve ne forniamo due, in caso il primo non funzioni). Ecco cosa bisogna fare:

per prima cosa avete bisogno di un asciugamano, quattro conchiglie, due gioielli, sapone, tazza con acqua. Mettere la conchiglia più grande da una parte e immergere nel tazzone d’acqua l’altra un po’ più piccola, dopo di che unite il gioiello, il sapone con l’acqua e successivamente anche l’asciugamano insieme a tutti gli altri strumenti, strofinate bene l’asciugamano sulle gambe e su un ginocchio appoggiate la conchiglia e i gioielli. Ripete per due volte l’incantesimo che così recita: blu water, hold in grace, my mermaid tail awatais. Attenzione agli effetti collaterali, mi raccomando, che potrebbero essere sensazione di vertigini e mal di testa… Si sa, è un forte cambiamento quello che potrà avvenire!

Prova anche tu a divertirti con le tue amiche e immaginare solo per un po’ di poter diventare una sirena stupenda, che può benissimo nuotare come tutti gli altri pesci, ed esplorare senza limiti il mondo del mare e anche, perché no, la barriera corallina che solo le creature marine hanno il privilegio di conoscere bene e in tutte le sue forme!