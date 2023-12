Concorso Docenti 2023 Calabria: posti disponibili e classi di concorso

L’11 Dicembre è stata annunciata l’apertura delle iscrizioni per il Concorso Straordinario Docenti 2023 TER, che mette a disposizione 30.126 posizioni, ripartite in 9.641 per le scuole dell’infanzia e primaria e 20.575 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Le domande possono essere inoltrate fino al 9 gennaio 2024 tramite il portale InPA.

Per la regione Calabria, sono disponibili 677 posti nel Concorso Docenti 2023, con 68 posti per le scuole dell’infanzia e primaria e 609 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Analizziamo ora la ripartizione specifica dei posti nel Concorso Scuola 2023 in Calabria per tipologia e classe di concorso.

Concorso Docenti 2023 Calabria: scuola dell’infanzia e primaria

Nel concorso Scuola 2023 per la Calabria, sono previsti 68 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, dettagliati come segue:

13 posti destinati alla scuola dell’infanzia (compresi 6 per docenti di sostegno)

(compresi 6 per docenti di sostegno) 55 posti per la scuola primaria (compresi 12 per docenti di sostegno)

Si sottolinea che per queste posizioni è necessaria l’abilitazione all’insegnamento, ottenibile con i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, o un titolo equivalente riconosciuto in Italia se ottenuto all’estero.

Concorso Scuola 2023 Calabria: scuola secondaria di I grado

Nella regione Calabria, il concorso Docenti 2023 assegna 186 posti per la scuola secondaria di I grado, divisi tra le varie classi di concorso:

5 posti per Classe di concorso A001 in ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

133 posti per Classe di concorso A022 in ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

4 posti per Classe di concorso A023 in LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

4 posti per Classe di concorso A028 in MATEMATICA E SCIENZE

3 posti per Classe di concorso A030 in MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

4 posti per Classe di concorso A049 in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1 posto per Classe di concorso A060 in TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

10 posti per Classe di concorso AA25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

4 posti per Classe di concorso AB25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

1 posto per Classe di concorso AB56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)

1 posto per Classe di concorso AC56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)

2 posti per Classe di concorso AG56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)

2 posti per Classe di concorso AH56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE)

4 posti per Classe di concorso AJ56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)

3 posti per Classe di concorso AK56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)

1 posto per Classe di concorso AM56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)

4 posti per Classe di concorso ADMM in SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Concorso Scuola 2023 Calabria: scuola secondaria di II grado

Nella regione Calabria, il concorso Docenti 2023 assegna 423 posti per la scuola secondaria di II grado, divisi tra le varie classi di concorso: