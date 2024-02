Cos'è il Super Bowl: regole e squadre

Tutti hanno sentito parlare del Super Bowl ma in pochi sanno cosa sia e cosa rappresenta. La prima cosa da sapere per capirne la portata è che negli Stati Uniti è l’evento sportivo più importante dell’anno ed è l’occasione per assegnare il titolo di campione del mondo di questo sport. Quale sport, si chiederanno i non appassionati? Parliamo di football americano, che in quanto a fama può essere paragonato al calcio in Italia!

Il Super Bowl rappresenta la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. La finalissima è spettacolo puro: esibizioni, intervalli con musica e star famose che allietano il pubblico. Ma per godersi questo evento bisogna capire qualcosa in più su questo sport: ecco perciò una breve guida all’evento sportivo più importante e alla trasmissione televisiva più seguita degli Stati Uniti d’America.

Che cos’è il Super Bowl

Il Super Bowl è l’evento più seguito di tutta la stagione, alla stregua di una festa nazionale. In poche parole si tratta di una partita di football nella quale si incontrano le due squadre che hanno vinto le due conference nella quale è divisa la NFL, la federazione di football americana. Le conference, la American Football Conference (AFC) e la National football Conference (NFC) sono composte da sedici squadre che si incontrano durante la regular season. Poi arrivano i play off: solo le migliori sei di ognuna delle due conference possono affrontarli. Alla fine dei play off i vincitori delle due conference si incontrano nel Super Bowl, il cui nome deriva da quello di uno stadio, il Rose Bowl a Pasadena.



Le regole del Super Bowl

Non siete appassionati di football americano? In Europa non è molto diffuso quindi capiamo… ma in America spopola e il Super Bowl è davvero un evento unico nel suo genere! Il punto è che, al di là dello spettacolo, è complicato seguire la partita se non si conoscono le regole. Che cos’è un touchdown? E la linea di scrimmage? Ecco come si gioca a football americano, le regole e le curiosità per seguire il Super Bowl:

I giocatori : i n campo giocano 11 giocatori per squadra, ma di fatto la squadra titolare è formata da 22 giocatori, visto che 11 giocano in attacco e 11 in difesa. Poi ci sono le riserve e gli “specialisti”, che entrano solo in alcuni momenti della partita e che hanno compiti molto specifici. In totale ogni squadra ha una lista di 53 giocatori.

Il touchdown: l'obiettivo primario della squadra che sta attaccando. Infatti chi si trova in attacco deve portare la palla oltre la linea di fondo campo. Andare in "touchdown" vale sei punti. L'obiettivo della difesa è ovviamente impedire il touchdown, intercettando i passaggi o placcando gli avversari.

Si gioca in quattro tempi di 15 minuti ciascuno e c'è un intervallo più lungo a metà partita.

. Le linea di scrimmage : le due squadre sono sempre contrapposte e divise su una linea raggiunta nell’azione precedente e il gioco è a tutti gli effetti una traslazione della disposizione dei giocatori in avanti e indietro sul campo a seconda dei progressi della squadra in attacco. L’azione parte quando viene mossa la palla. Fino a quel momento i giocatori dell’attacco non possono muoversi in avanti e i giocatori della difesa non possono oltrepassare la linea di scrimmage finché non è partita l’azione.

Il down : l’obiettivo minimo di ogni azione si chiama first down e si raggiunge portando la palla avanti di almeno 10 yards (poco meno di 10 metri) nel corso di quattro azioni per avanzare e per spostare il gioco in avanti di 10 yard. L’ultimo tentativo è di solito un calcio alla palla il più lontano possibile, ridandola ai propri avversari. Una volta “chiuso il down”, cioè dopo essere avanzati di 10 yard, si riparte.

Il placcaggio: l'azione è finita quando un giocatore cade a terra con la palla in mano e viene toccato da un avversario o se un lancio non viene ricevuto.

: l Le flag/ fazzoletti gialli : servono per segnalare un fallo commesso. Gli arbitri lanciano questi fazzoletti a terra in modo che tutti possano accorgersi che è accaduto qualcosa di scorretto, ma solo alla fine dell’azione viene rivelato il fallo poiché il gioco non viene interrotto. Uno dei falli più gravi è il Facemask, ovvero quando l’avversario si aggrappa alla grata del casco.

Gli spettacoli, l’halftime show: ad accompagnare la partita c’è un contorno davvero spettacolare. Apre l’evento l’inno nazionale (quest’anno toccherà a Pink) e durante il gioco ci sono moltissimi interventi pubblicitari. Durante l’intervallo a metà partita poi c’è l’halftime show, durante il quale una star si esibisce per il pubblico allo stadio e a casa. Per il Super Bowl 2024 sarà il cantante Usher a esibirsi.

L’albo del Super Bowl: le squadre vincenti

Vincere la finale vale una intera carriera, così come aggiudicarsi il trofeo del Super Bowl, anche denominato “Vincent Lombardi Trophy” in onore dell’allenatore dei Green Bay Packers, vincitore dei primi due Superbowl della storia. Chi si è aggiudicato più trofei nella storia del Super Bowl? Scopriamolo insieme:

Pittsburgh Steelers: 6 vittorie

New England Patriots: 6 vittorie

Dallas Cowboys: 5 vittorie

San Francisco 49ers: 5 vittorie

Green Bay Packers: 4 vittorie

New York Giants: 4 vittorie

Denver Broncos: 3 vittorie

Oakland Raiders: 3 vittorie

Kansas City Chiefs: 3 vittorie

Washington Redskins: 3 vittorie

Baltimore Ravens: 2 vittorie

Indianapolis Colts: 2 vittorie

Miami Dolphins: 2 vittorie

LA Rams: 2 vittorie

Chicago Bears: 1 vittoria

New Orleans Saints: 1 vittoria

New York Jets: 1 vittoria

Seattle Seahawks: 1 vittoria

Philadelphia Eagles: 1 vittoria

Lo scorso anno, nella 57esima edizione del Super Bowl hanno vinto i Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles. Per il Super Bowl 2024 saranno quindi i primi a sfidare i San Francisco 49ers, il prossimo 11 febbraio a Las Vegas.

Super Bowl: dove vederlo

In Italia il Super Bowl sarà trasmesso da Mediaset in diretta a partire dalla notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.15 su Italia 1. La partita sarà visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sempre in modalità free. I commentatori saranno Federico Mastria, Gabriele Cattaneo e Alessandro Trabattoni.

Inoltre, sarà possibile guardare il Super Bowl 2024 su DAZN, ma per farlo servirà un abbonamento attivo alla piattaforma e un dispositivo compatibile.