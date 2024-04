Guida per compilare il curriculum dello studente in vista della Maturità 2024

Cos’è il curriculum dello studente? Come si compila? E soprattutto, quali sono le scadenze per presentarlo? Ecco una breve guida con tutto quello che c’è da sapere.

Il curriculum dello studente è un documento essenziale per chi si appresta ad affrontare la maturità. Tutti i maturandi sono tenuti a compilarlo: contiene diverse informazioni sul percorso scolastico dell’alunno, viene preso in considerazione dalla commissione d’esame durante il colloquio orale e, alla fine, allegato al diploma. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito delle preziose linee guida per aiutare gli studenti a preparare il loro curriculum in modo veloce e completo, ed evitare eventuali mancanze che possano compromettere l’esito dell’esame di stato.

Il modello del curriculum dello studente

Il modello adottato per l’anno scolastico 2023/2024 è stato confermato, si tratta del modello adottato con il D.M. 8 agosto 2020, n. 88, e fornisce una struttura chiara e uniforme per riportare le informazioni pertinenti al percorso di studi e alle attività extrascolastiche dello studente.

Cosa bisogna includere nel curriculum dello studente?

Il curriculum dello studente è composto da parti principali:

Istruzione e Formazione: questa sezione, che può essere compilata solo dalla scuola, contiene tutte le informazioni relative alla carriera scolastica dello studente, compresi i dettagli sul percorso di studi seguito durante gli anni scolastici e i Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Certificazioni: in questa sezione vanno incluse tutte le certificazioni acquisite, per esempio linguistiche, informatiche…, durante il percorso scolastico; la sezione può essere compilata sia dallo studente che dall’istituto scolastico. Attività Extrascolastiche: questa parte del curriculum riguarda le attività svolte al di fuori dell’ambito scolastico, come lo sport, la musica, il volontariato e altre esperienze significative. È importante mettere in evidenza le esperienze più rilevanti e valorizzabili durante il colloquio di Maturità.

Le informazioni inserite devono essere aggiornate e accurate, riflettendo il percorso formativo e le esperienze extra-scolastiche dell’alunno.

Dove si compila il curriculum? Ci sono scadenze per presentarlo?

Per compilare il curriculum, gli studenti possono accedere alla piattaforma online fornita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito dove è possibile accedere al modello del e alla guida per la sua corretta compilazione. È fondamentale che gli studenti seguano attentamente le istruzioni fornite per assicurarsi di compilare correttamente ogni parte del curriculum: le informazioni possono essere inserite fino alla data di consolidamento pre-esame da parte della segreteria, ma il termine ultimo per la compilazione del curriculum è il 5 giugno 2024. In caso di ulteriori dubbi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione tre video tutorial per la compilazione del curriculum dello studente su YouTube.

Perché è importante il curriculum dello studente?

Non compilare il curriculum non compromette direttamente l’ammissione o il superamento dell’esame di Maturità, ma è importante seguire attentamente le modalità e le scadenze indicate per aumentare le possibilità di successo: un curriculum accurato e completo può fornire alla commissione d’esame una visione più completa del candidato e delle sue capacità, potenziando così le sue possibilità di successo.

Leggi anche: