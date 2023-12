Dal corso (gratuito) al lavoro in filiale in pochi mesi: con Sixt University è possibile!

Nel settore dell’autonoleggio, così come in tanti altri ambiti, la formazione gioca un ruolo cruciale nel definire il successo di un professionista. Sixt University, ovvero la prima Rental Car Academy in Italia, si pone come un punto di riferimento per chi cerca di entrare in questo mondo con una preparazione solida e completa. In questo articolo, ci focalizziamo sulle esperienze di Mattia e Giordano, due ex studenti della Sixt University, le cui storie sono emblematiche del valore e dell’efficacia di questo percorso formativo.

Mattia e Giordano, provenienti da background diversi, hanno frequentato il corso per JR Rental Sales Agent (online e gratuito) trovando non solo un trampolino di lancio per la loro carriera, ma anche un ambiente stimolante dove coltivare la loro passione per il settore automotive. Attraverso un approccio didattico che bilancia teoria e pratica, il corso ha fornito loro gli strumenti necessari per lavorare (già poche settimane dopo la fine del corso) in una filiale Sixt come Rental Sales Agent, un mestiere che richiede non solo competenze tecniche, ma anche un’elevata capacità di relazionarsi con la clientela e di gestire situazioni complesse.

Questo articolo si propone di raccontare le loro storie, mettendo in luce come il percorso formativo abbia influenzato il loro sviluppo professionale e personale e evidenziando come la formazione ricevuta li abbia preparati a gestire con sicurezza e competenza le diverse sfaccettature del lavoro in Sixt.

Mattia: “Sixt University è un’occasione da non perdere”

Mattia ha 19 anni e lavora nella filiale Sixt di Milano: “Ho conosciuto Sixt University tramite passaparola di un amico, prima di allora non avevo mai pensato di fare questo lavoro, ma una volta capita l’opportunità, ho deciso di coglierla al volo. Ho iniziato il corso a gennaio. Ho trovato le lezioni online molto interessanti e utili per acquisire tutte le conoscenze necessarie per lavorare in questo settore. I tutor sono stati tutti molto gentili e disponibili”.

“In un mese ho completato il corso e ho inviato la mia candidatura per lavorare in una filiale Sixt. Ho avuto l’opportunità di entrare nella filiale di Milano, proprio dove vivevo, e in questo modo sto riuscendo a conciliare il lavoro con l’università. Avevo anche la possibilità di scegliere di lavorare in una filiale all’estero, sarebbe stata sicuramente una bella esperienza formativa. Per ora ho preferito rimanere a Milano, ma in futuro non escludo nulla”.

“L’ambiente di lavoro qui in Sixt si è rivelato da subito molto accogliente: ho un ottimo rapporto sia con colleghi che con i superiori, sempre molto disponibili ad ascoltare le esigenze dei lavoratori. Mi trovo bene qui e vedo ottime possibilità di crescita professionale che non voglio farmi sfuggire”.

“Consiglierei assolutamente Sixt University ai miei amici, anzi già l’ho fatto! Si tratta di un’importante opportunità per formarsi e lavorare in un settore che offre ottime possibilità“.

Giordano: “Dopo la laurea e tante esperienze, con Sixt ho trovato la mia strada”

Giordano, invece, ha 28 anni e dopo aver conseguito una laurea in lingue e aver maturato diverse esperienze lavorative (anche all’estero), ha deciso di frequentare il corso della Sixt University e ora lavora nella filiale Sixt dell’Aeroporto di Fiumicino.

“Sono venuto a conoscenza di Sixt University tramite Linkedin, mi è sembrata da subito l’occasione giusta per me in quanto univa la mia passione per le lingue con la mia attitudine a lavorare con il pubblico. In precedenza, infatti, ho avuto diverse esperienze lavorative all’estero (Spagna, Francia, Croazia), spesso a contatto con i clienti e penso che questo mi sia molto utile qui in Sixt”.

“Appena ho iniziato il corso ho capito subito che valeva la pena investirci il mio tempo e ho deciso quindi di lasciare il precedente impiego. Il corso mi è stato molto utile in quanto mi ha fornito da subito tutte quelle conoscenze e competenze che poi sto sviluppando man mano con il lavoro. Abbiamo approfondito temi importanti come i contratti e la cura del cliente, che in Sixt è al centro di tutto. Ho avuto modo, inoltre, di conoscere diversi branch manager, alcuni dei quali li ho poi rincontrati in filiale”.

“Una volta concluso il corso, mi è stata offerta prima la possibilità di lavorare nella filiale di Barcellona, poi in quella di Roma Fiumicino, che ho preferito in quanto già vivevo in queste zone. Mi trovo molto bene qui, è un’azienda seria, esigente ma molto vicina alle richieste del personale. Mi piacerebbe molto crescere all’interno di Sixt!”

“Anche io consiglierei Sixt University a un amico. Al giorno d’oggi è difficile trovare una realtà lavorativa che punta in maniera così forte alla formazione del proprio personale“.

Articolo in collaborazione con Sixt University