Simulazioni ECDL Online ed Esercitazioni

Ti sei preso coraggio e sei pronto per iniziare a studiare per l’ECDL, la Patente europea per il computer? L’ECDL è una certificazione informatica molto utile perché riconosciuta a livello internazionale e superare gli esami che lo compongono, con un po’ di studio, non è difficilissimo, sebbene sia importante applicarsi e non prenderli sotto gamba! Oltre allo studio teorico, è importantissimo integrare le conoscenze con le prove pratiche in quanto l’obiettivo ultimo è sapere usare il computer, internet e i software di scrittura, calcolo, presentazione o altro. Per arrivare preparato all’esame è quindi necessario esercitarti con simulazioni online ed esercitazioni: le trovi tutte in quest’articolo!

ESAMI ECDL: LE CERTIFICAZIONI E I MODULI DA SOSTENERE

La Patente Europea del Computer prevede vari esami, ognuno dei quali è composto da moduli. Ci sono quattro tipi di certificazioni: Base, Standard, Advanced e Specialised. Nello specifico:

ECDL Base. L’ECDL Base è composto da soli 4 moduli che certificano le conoscenze per l’alfabetizzazione digitale. I moduli sono: Computer Essentials (competenze fondamentali per l’uso del computer, come la gestione di file e cartelle e teoria informatica di base), Online Essentials (competenze fondamentali per navigare in rete), Word Processing (Elaborazione documenti su Word) e Spreadsheets (uso dei Fogli elettronici e di calcolo come Excel). È l’ECDL di partenza, ma ha un valore inferiore all’ECDL completo.

ECDL Standard . L'ECDL Standard si consegue superando i 4 moduli ECDL Base + 3 moduli a scelta tra quelli dell'ECDL Standard, ossia: Online Collaboration (Comunicare e collaborare online), Using Database (Gestione base di dati), Presentation (Realizzazione presentazioni), IT Security (Uso sicuro della rete), ECDL Project Planning, WebEditing, ImageEditing, CAD 2D, ECDL Health. Sono i 7 moduli necessari per ottenere una certificazione ECDL riconosciuta a livello internazionale e la più scelta (insieme alla Full Standard) dagli studenti.

ECDL Full Standard . La certificazione ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli: i 4 moduli Base + 3 Moduli Standard predefiniti (Presentation; IT Security e Online Collaboration). ECDL Full Standard: esami, costo e moduli

ECDL Expert. L'ECDL Expert è la scelta più avanzata per il lavoro in ufficio e può essere conseguita superando 3 dei 4 moduli Advanced con il Syllabus 2.0. I moduli a disposizione sono: Advanced Word Processing, Advanced Spreadsheets, Advanced Database, Advanced Presentation.

ECDL Profile. Questa certificazione è la versione completamente personalizzabile di ECDL ed è paragonabile al libretto universitario sul quale è possibile aggiungere mano a mano tutte le competenze che il possessore della Skills Card ECDL ha bisogno di certificare. EDCL Profile: costo, moduli e competenze

ESAMI ECDL: COME STUDIARE

Non c’è un unico modo per prepararsi all’ECDL: ci si può infatti presentare all’esame da “autodidatta” oppure studiando da solo, acquistando o prendendo in prestito i libri di preparazione all’ECDL oppure acquistando CD-ROM multimediali e corsi online su internet.

Importante è integrare le conoscenze pratiche con quelle teoriche, seguendo questi consigli:

leggi attentamente tutto il materiale didattico del modulo una volta;

del modulo una volta; inizia poi a studiare i singoli paragrafi o argomenti, schematizzando o riassumendo i concetti principali e i passaggi di teoria;

i concetti principali e i passaggi di teoria; dove si richiedono passaggi pratici, non ti limitare a leggerli e annotarli, ma prova a eseguirli sul tuo pc dato che durante l’esame ti sarà chiesto di effettuare questi passaggi praticamente;

dato che durante l’esame ti sarà chiesto di effettuare questi passaggi praticamente; ripeti le procedure e i comandi quando non ti sono chiar i o non ricordi tutti i passaggi;

i o non ricordi tutti i passaggi; al termine del modulo, inizia a esercitarti con le simulazioni per familiarizzare con il tipo di domande e le tempistiche.

ESAMI ECDL: SIMULAZIONI ONLINE ED ESERCITAZIONI

A questo punto non ti resta che iniziare ad allenarti con le simulazioni! Di seguito trovi le esercitazioni gratuite e il programma contenuto in ogni modulo:

ECDL: LA GUIDA AL TEST E AGLI ESAMI

