Geeks Academy: ecco come trasformare la propria passione in un lavoro duraturo

Nel panorama contemporaneo, caratterizzato da una rapidissima evoluzione tecnologica, la necessità di acquisire competenze digitali avanzate e specialistiche non è mai stata così cruciale. Geeks Academy (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo) si distingue come un punto di riferimento nell’ambito della formazione digitale, offrendo percorsi di studio che preparano i professionisti alle sfide del futuro. Fondata con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti l’alta formazione tecnologica, Geeks Academy ha costruito un solido network internazionale.

Geeks Academy è nota per il suo approccio inclusivo e per l’ampia gamma di corsi offerti, che coprono aree come l’Intelligenza Artificiale, i Big Data, la Cybersecurity, la Blockchain e il Metaverso. I corsi sono strutturati in modo da essere accessibili anche a coloro che non possiedono competenze nel settore, rendendo possibile a chiunque di sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Per comprendere meglio l’impatto della formazione offerta da Geeks Academy, presentiamo le testimonianze di alcuni studenti che hanno seguito i corsi. Le loro storie dimostrano come la scuola abbia trasformato le loro carriere e li abbia preparati per un futuro professionale di successo.



Antonio – 28 anni – Data Analyst

Antonio, 28 anni, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera partecipando a un corso dell’area in AI & Big Data presso la Geeks Academy. Laureato in Geofisica, Antonio stava terminando un tirocinio quando ha scelto di rafforzare il proprio profilo professionale.

Ho scelto questo corso perché mi ha sempre affascinato il mondo dei dati, come questi potessero influenzare le scelte di tutti i giorni, da quelle più piccole a quelle più importanti, addirittura a livello globale. Appena ho iniziato il corso in Geeks Academy, quello che mi ha colpito era non solo il dialogo tra professore e studente, ma proprio la collaborazione tra gli studenti. Questo mi ha dato modo di migliorarmi in modo veramente divertente.

Antonio ora lavora come analista dati in una società di pagamenti bancari, grazie anche alle competenze acquisite.

Geeks Academy mi ha insegnato che non è tanto la conoscenza di base a fare la differenza, ma quanto siamo disposti noi ad aggiornarla. Faccio un esempio: durante il corso mi hanno aiutato ad aggiornare il mio profilo LinkedIn e dopo meno di due settimane dall’aggiornamento ho avuto una proposta che poi è stato il mio successivo lavoro

Il mio consiglio è quello di non aver paura di intraprendere strade nuove, di farlo anche con un po’ di incoscienza, perché a volte ci fermiamo per la paura di non riuscire. Sono la testimonianza che ciò è possibile. Grazie alla Geeks Academy mi sono appassionato ancora di più al mondo dell’informatica, al mondo dei big data e adesso lavoro in questo ambito. L’importante è volerlo, non arrendersi e farlo con un po’ di divertimento.



Alice – 24 anni – Compliance Analyst

Alice, 24 anni, ha intrapreso il suo percorso alla Geeks Academy dopo una laurea in Sociologia con specializzazione in Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Dopo un tirocinio in un’azienda di sviluppo software, ha scelto di specializzarsi in cybersecurity tramite il corso della Geeks Academy.

Ho scelto questo corso perché mi sembrava un percorso completo. Si parte dalle basi, ti insegnano come funziona un computer, la parte software e la parte hardware, e poi da lì ci si specializza su che cos’è la cyber security, i vari campi che ci sono, sia la parte più tecnica, come penetration test, vulnerability assessment, ma anche la parte di compliance, che è quella che io oggi preferisco e su cui lavoro.

Alice infatti oggi lavora nel settore della compliance, assicurandosi che le aziende rispettino le normative di sicurezza.

Perché consiglio Geeks Academy? Perché credo che sia stata un’esperienza che mi ha formato in tutto e per tutto e mi ha permesso di entrare in un’azienda, cosa che alla mia età, comunque, non è facile visto che tanti giovani al giorno d’oggi non trovano lavoro. Il mio consiglio è quello di non porsi mai dei limiti e di non accontentarsi mai.



Matteo – 30 anni – Sviluppatore di videogiochi

Matteo, 30 anni, ha trasformato la sua passione per i videogiochi in una carriera professionale, scegliendo un corso dell’area Gaming e Metaverse della Geeks Academy. Attualmente, dopo un’esperienza di lavoro a Roma, vive e lavora a Praga come sviluppatore di videogiochi.

Ho sempre giocato ai videogiochi e ho pensato di passare dal giocarci al realizzarli. La Geeks Academy mi ha invogliato su questo percorso. Ho conosciuto la scuola per puro caso cercando su internet, mi ha fatto da subito una buona impressione, ci siamo parlati, ho pensato che fosse il percorso giusto per me.

Un consiglio da dare? Posso dare testimonianza di quella che è un po’ la mia storia, ovviamente. Io ho capito che il gaming potesse essere la mia strada e mi sono messo a esplorare le possibilità che offriva il mercato per trasformare la mia passione in lavoro.

Poi mi sono appassionato in particolare allo sviluppo di videogiochi. Però, l’ambito dei videogiochi, così come l’offerta formativa di Geeks Academy, sono talmente vasti che ognuno vi può trovare quello che gli piace di più, da cui partire poi da lì continuare a crescere. Insomma, la direzione diventa più chiara una volta che si capisce che c’è qualcosa da raggiungere e che ci si prefigge un obiettivo.



Bruno – 28 anni – Esperto di Blockchain e Criptovalute

Bruno, 28 anni, è da anni un appassionato di criptovalute e tecnologia blockchain. La sua passione lo ha portato a seguire diversi moduli nell’area blockchain della Geeks Academy, trasformando il suo interesse in una professione duratura.

Ho colto la palla al balzo e mi sono iscritto a un corso di Geeks Academy per trasformare la passione che ho da dieci anni in una professione a lungo termine.

Al giorno d’oggi una certificazione è una cosa che ritengo molto importante. Soprattutto adesso che la blockchain è entrata a far parte della nostra vita quotidiana. La leggiamo dappertutto, blockchain qua, blockchain là. Nel prossimo futuro ci sarà un enorme sviluppo del settore e secondo me una certificazione è fondamentale anche per emergere in un mercato che sta ha ormai assunto un ruolo di primo piano

Bruno ha seguito l’evoluzione della blockchain sin dagli inizi con il Bitcoin, gestendo mining farm in Italia e all’estero. La certificazione internazionale in blockchain ha rappresentato un importante traguardo nella sua carriera, offrendogli opportunità professionali concrete per il futuro.

Inizia anche tu il tuo percorso di formazione con Geeks Academy

Le storie di Antonio, Alice, Matteo e Bruno dimostrano come Geeks Academy possa trasformare la passione e l’interesse per la tecnologia in carriere di successo. Con un approccio personalizzato e pratico, Geeks Academy prepara gli studenti a entrare nel mondo del lavoro con competenza e sicurezza. Le certificazioni internazionali offerte sono un ulteriore valore aggiunto, rendendo gli studenti competitivi sul mercato globale.

Al termine di ognuno dei corsi vengono infatti rilasciati allo studente anche:

l’attestato “Diploma Geeks Academy”;

il “Diploma Supplement”, un documento bilingue in italiano e inglese che certifica le competenze acquisite secondo gli standard dell’Unione Europea;

Il “Badge Digitale” di completamento del corso abilitato per la condivisione su piattaforma LinkedIn in area Licenze & Certificazioni completo di “Credential Check”.

Se sei appassionato di tecnologia e desideri intraprendere una carriera in uno dei settori più dinamici e in crescita del momento, esplora i corsi offerti dalla Geeks Academy. Scopri come possono aiutarti a trasformare la tua passione in una professione solida e gratificante. Visita il sito e inizia oggi il tuo percorso verso il futuro.

Articolo in collaborazione con Geeks Academy