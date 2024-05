Geeks Academy: apprendere le professioni del futuro diventa alla portata di tutti

L’incredibile avanzamento tecnologico degli ultimi anni ha segnato un’epoca di trasformazioni senza precedenti, guidata principalmente dall’emergere di tecnologie disruptive come l’intelligenza artificiale (AI), i Big Data, il Metaverso e la Blockchain. Non si tratta infatti solamente di fenomeni isolati di progresso tecnologici, ma veri e propri catalizzatori di una nuova rivoluzione industriale che ha rimodellato il mondo del lavoro.

Secondo l’ultimo studio “The Future of Jobs” del World Economic Forum entro il 2027 si prevede una perdita netta di circa 14 milioni di posti di lavoro, causata dal divario tra i posti di lavoro eliminati (83 milioni) e quelli creati (69 milioni) a causa dell’automazione e della digitalizzazione. Questo scenario pone un accento critico sulla necessità per i lavoratori – ma anche per chi sta cercando impiego – di aggiornare le proprie competenze per rimanere competitivi nel mercato del lavoro.

Già entro il 2025, infatti, si prevede che sarà automatizzabile una percentuale tra il 30 e il 50% degli attuali lavori. Negli Stati Uniti, l’impiego di robot ha già dimostrato la capacità di sostituire fino a 5,6 lavoratori per unità, un campanello d’allarme per le economie globali. Di fronte a tale realtà, non solo i disoccupati, ma anche coloro che sono attualmente impiegati, devono considerare il reskilling come un passo indispensabile per la loro sopravvivenza professionale.

Il cambiamento non può limitarsi solamente a chi possiede già delle competenze avanzate o una formazione accademica. La digital transformation incide in maniera significativa anche su coloro che sono al di fuori dei tradizionali percorsi educativi. Per questo, l’aggiornamento e l’acquisizione di nuove competenze digitali devono essere accessibili a tutti, indipendentemente dal proprio background. La formazione in quest’area non è più un lusso ma una necessità.

Geeks Academy: from zero to hero!

In questo panorama di rapido cambiamento diventa essenziale creare delle nuove proposte formative che riescano a colmare l’enorme domanda esistente (a livello globale, oltre 375 milioni di impiegati si dovranno riqualificare in chiave digitale entro il 2030). Proposte formative innovative quali Geeks Academy.

La missione di Geeks Academy è chiara: costruire da zero le competenze tecnologiche più richieste dal mercato. Questo approccio rende l’alta formazione tecnologica accessibile a tutti, fornendo le basi per chiunque abbia la passione e la motivazione di partecipare, e creando percorsi diversificati che aprono porte a varie opportunità professionali in un mondo sempre più guidato dalla tecnologia.

Geeks Academy si pone l’ambizioso obiettivo di creare il più importante network mondiale di centri di alta formazione per lo sviluppo della leadership digitale. La sua visione è quella di costruire una comunità globale di individui appassionati e motivati, trasformando il talento digitale in opportunità di lavoro concreto.

L’offerta formativa e gli indirizzi disponibili

L’offerta formativa di Geeks Academy è molto ampia e comprende corsi di alta formazione, corsi di specializzazione, certificazioni e corsi base. Nell’articolo di quest’oggi vogliamo soffermarci sui corsi di alta formazione, ovvero quei corsi pensati per chi desidera ottenere un profilo professionale, anche partendo da zero, e proporsi subito sul mercato del lavoro. Insomma, dei perfetti corsi post-diploma!

I corsi sono divisi in quattro aree di specializzazione, ognuna delle quali copre uno degli ambiti tech più richiesti:

AI e Big Data

Cybersecurity e Cloud

Blockchain e Coding

Gaming e Metaverse

Si tratta di corsi basati su un modello di apprendimento accelerato e su un’organizzazione modulare, elementi che consentono allo studente, già solo dopo pochi mesi, di acquisire le conoscenze per iniziare a lavorare nell’ambito dell’area di specializzazione scelta.

La struttura dei corsi prevede il primo modulo di tre mesi (Foundation Program) comune per tutte le aree in cui si studiano le materie base, indispensabili per approcciarsi al mondo tech: Basi di Calcolatori, Algoritmi, Virtualizzazione, Sistemi operativi, principi di programmazione, database relazionali, reti e programmazione ad oggetti in Python.

Già dopo sei mesi si hanno le competenze per lavorare come Junior Expert!

Una volta conclusi i primi tre mesi, ci si può specializzare e quindi scegliere tra ben 8 differenti profili tecnici, 2 per ogni area tecnologica a forte crescita, offrendo man mano le competenze, le conoscenze e le certificazioni necessarie per lavorare negli ambiti desiderati.

Scegliendo, ad esempio, la scuola di AI e Big Data dopo solo sei mesi (240 ore di lezione) è possibile lavorare come:

AI Junior Expert

Big Data Analyst – Junior Expert

Se si decide poi di completare il corso con altri sei mesi di corso (in tutto quindi 480 ore di lezione) si ottengono le competenze e le certificazioni necessarie per lavorare come AI & Big Data Specialist e quindi poter scegliere l’area in cui lavorare: Artificial Intelligence, Data Analysis, Data Storytelling, Data Protection. Ma c’è ancora altro: nel percorso di 12 mesi è incluso il modulo sul Cloud Computing, Blockchain Data Analysis e l’acquisizione di competenze Agile per gestire gruppi di lavoro. In sostanza il percorso Specialist Mastery aggiunge nuove aree di specializzazione e relative certificazioni internazionali al profilo tecnico singolo che si ottiene con il percorso Junior Expert.

Lo stesso discorso vale per tutte le altre aree di specializzazione, che sono poi le quattro scuole del sistema Geeks Academy, come possiamo vedere riassunto nel grafico sottostante:

Corsi disponibili sia in presenza che online

Geeks Academy offre una grande possibilità ai suoi studenti, quella di seguire i corsi sia in aula che online, in live streaming. Inoltre, è possibile anche rivedere tutte le lezioni quando e dove si vuole tramite una comoda piattaforma e-learning. L’ideale per chi lavora o ha altri impegni e ha bisogno di ritagliarsi lo spazio per studiare in base alle proprie necessità.

Inoltre, Geeks Academy prevede per ogni classe un massimo di 12 studenti, anche per le lezioni online. In questo modo lo studente può essere seguito con la giusta attenzione, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei corsi di questo genere, dove si tendono a formare classi fino a 40 o addirittura 50 partecipanti, troppo grandi per essere gestite al meglio.

L’obiettivo rimane quello di lavorare subito

I percorsi di alta formazione sia da 6 che da 12 mesi prevedono oltre ai moduli di soft skills e Linkedin Efficace, un servizio di Job Placement & Career Coaching che prevede da un lato la partecipazione ai Career Days, sessioni di colloqui di lavoro con le Aziende e organizzazioni Partner italiane e internazionali e dall’altro per 5 anni dalla conclusione del corso, la possibilità di usufruire gratuitamente del nostro servizio di supporto attivo per l’inserimento e l’avanzamento professionale. Ad oggi il 95% dei diplomati ha trovato un nuovo impiego entro 3 mesi dalla fine del corso, e ha fatto avanzamenti di carriera entro 2 anni!

I percorsi di alta formazione rilasciano:

l’attestato “DIPLOMA Geeks Academy”;

il “DIPLOMA SUPPLEMENT”, un documento bilingue in italiano e inglese che certifica le competenze acquisite secondo gli standard UE;

il “BADGE DIGITALE” di completamento del corso abilitato per la condivisione su piattaforma LinkedIn in area Licenze & Certificazioni completo di “Credentials Check”.

Per farti un’idea dove oggi lavorano i Geeks basta andare su Linkedin per ottenere una lunga lista di aziende italiane e multinazionali: Leonardo, Almaviva, CapGemini, BPER Banca, Intesa San Paolo, Gruppo BCC Iccrea, Accenture, Kyndryl, CyberSA, Betacom Group, CyLock, Soft Strategy sono solo alcune delle aziende.

Do you speak Geek? Borse di studio per under 25: ecco come candidarsi

A questo punto, se ti sei incuriosito e ti stai chiedendo come fare per iscriverti alla Geeks Academy, abbiamo un’ottima notizia per te: l’accademia ha appena messo in palio, tramite il concorso “Do you speak Geek?”, 56 borse di studio (valore da 2.000 a 5.600 euro), valide per l’iscrizione ai corsi di alta formazione di cui abbiamo parlato in precedenza.

Hai meno di 25 anni e sei affascinato dal mondo delle nuove tecnologie? Non perdere l’opportunità offerta dalle borse di studio della Geeks Academy!

Candidarsi è facilissimo: compila il modulo disponibile sul sito, scegli l’area che più ti appassiona e racconta con una lettera motivazionale perché Geeks Academy dovrebbe scegliere proprio te.

Puoi decidere di iniziare la tua formazione nella sessione autunnale di ottobre o in quella primaverile di marzo, e selezionare la durata del corso che va dai 6 ai 12 mesi, a seconda del livello di specializzazione che desideri raggiungere.

Questa è la tua chance per trasformare la passione per la tecnologia in una carriera di successo. Le borse di studio coprono fino all’80% dei costi di frequenza e sono una porta d’accesso privilegiata verso le professioni più richieste, ora e in futuro.

Non aspettare, invia ora la tua candidatura per non perdere questa incredibile opportunità!

Articolo in collaborazione con Geeks Academy