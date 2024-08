Dove si festeggia Ferragosto nel mondo?

Ferragosto: le origini della festività

La festività estiva più attesa è sicuramente Ferragosto che, come ogni anno, si celebra il 15 Agosto. Le sue origini sono antichissime ed, infatti, prende il nome dalla festività romana ‘Feriae Augusti‘ che sta per ‘riposo di Augusto‘: si trattava di un periodo di riposo istituito dall’imperatore Augusto nel 18 a.C e dedicato ai contadini e ai braccianti per riprendersi dalle fatiche dei campi. Tale festa pagana solo successivamente è stata assimilata dalla Chiesa Cattolica che ha deciso di farla coincidere con l’Assunzione della Vergine Maria celebrata il 15 Agosto. Il Ferragosto è, quindi, una festa tipicamente italiana ma che con il passare dei secoli ha acquisito una valenza internazionale soprattutto nei Paesi cattolici nei quali viene celebrata l’Assunzione in cielo della Madonna. Adesso è il momento di scoprire le varie festività di Ferragosto nel mondo!

Ferragosto: dove si festeggia nel mondo

Ferragosto si festeggia in tutto il mondo? In realtà, dopo l’assimilazione della festa di Ferragosto da parte della Chiesa Cattolica, molte località europee e internazionali hanno adottato tale festività soprattutto in riferimento alla celebrazione dell’Assunzione della Vergine Maria. Ecco in quali paesi si festeggia Ferragosto: