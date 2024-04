Le migliori frasi sull'amicizia de "Il Piccolo Principe"

Le frasi sull’amicizia de Il piccolo principe sono oggi attuali quanto mai. Essendo stato tradotto in più di 300 lingue, la fama che il Piccolo Principe ha ottenuto non ha eguali in fatto di letteratura per bambini (e non solo). Il libro ci insegna che l’amore è la morale più importante di tutte e dovrebbe essere nutrito per godere sempre della sua bellezza.

Il piccolo principe, o Le petit prince, è un libro per ragazzi scritta da Antoine de Saint-Exupéry, pubblicata nel 1943. L’opera affronta tematiche importanti come l’amicizia, l’amore, il senso della vita ed è famosa in tutto il mondo soprattutto per le sue frasi celebri, ricordate da bambini e adulti, utilizzate per riflettere sul senso della vita e sui sentimenti.

Le frasi del piccolo principe sull’amicizia sono cariche di sentimento e sottolineano quanto sia importante questo valore che, troppo spesso, gli adulti danno per scontato. Gli aforismi sull’amicizia del piccolo principe evidenziano inoltre, quanto sia fondamentale il tempo che si dedica alla conoscenza della persona amica ed è proprio questo che determina la sua importanza. Ecco una selezione di quelle che sono le migliori frasi sull’amicizia da il piccolo principe.

“Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercati le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercati di amici, gli uomini non hanno più amici.”

“Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna guardare con il cuore…”

“È il tempo che si è perduto per una persona a determinare la sua importanza.”

“Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica.”

“Non importa che tu non sia qui di persona finché sei qui nel mio cuore.”

“Diventi responsabile, per sempre, di ciò che hai addomesticato.”

“Ho fatto di te mio amico e ora sei per me unico al mondo.”

“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro… dalle tre io comincerò ad essere felice.”

“Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare.”

“È proprio come con il fiore. Se ami un fiore che vive su una stella, è dolce guardare il cielo di notte. Tutte le stelle sono fiorite di fiori…”

“Dimenticare un amico è triste. Non tutti ne hanno avuto uno.”

“Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.”

“I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai: “Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?” Ma vi domandano: “Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?” Allora soltanto credono di conoscerlo.”

“Gli uomini coltivano 5000 rose nello stesso giardino … e non trovano quello che cercano … e tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po’ d’acqua. Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore!”

“E quando ti sarai consolato (ci si consola sempre), sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me. E aprirai a volte la finestra, così, per piacere … e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai” Sì, le stelle mi fanno ridere! “E ti crederanno pazzo. T’avrò fatto un brutto scherzo…”

