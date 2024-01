I proverbi sull'Epifania e i detti popolari da conoscere

I proverbi legati all’Epifania sono parecchi, e molti di questi hanno origine regionale. Sicuramente tutti conoscono quello che recita: “l’Epifania tutte le feste di porta via” che sottolinea come quella che viene celebrata il 6 gennaio sia l’ultima delle feste natalizie che chiude il magico e lungo periodo che ha preceduto e seguito immediatamente il Natale. Ma non è il solo detto della Befana: vediamo insieme i più conosciuti.

Leggi: Befana in Inglese: ecco perché la traduzione non esiste

Proverbi sull’Epifania

La Befana non ha nulla a che vedere con il significato religioso dell’Epifania. Secondo alcuni, infatti, tale personaggio immaginario sarebbe la personificazione di Madre Natura. I regali che la vecchina porta – ovvero Madre Natura invecchiata alla fine dell’anno – sarebbero il simbolo dei semi dai quali la stessa rinascerebbe. Al di là di quale sia il significato più profondo, ecco i proverbi sull’Epifania che dovreste conoscere.

All’Epifania, un’ora in più

Dopo l’Epifania il sole indugia sulla via

Di Befana, la rapa è vana

L’Epifania il più gran freddo che ci sia

Di Pasqua Epifania il vento se ne va via

L’Epifania tutte le feste porta via

La notte di Befana, nella stalla parla l’asino, il bove e la cavalla

Per l’Epifania, Carnevale a tutto spiano

Befania, tutte le feste manda via, e Santa Maria, tutte le ravvia

La note de l’Epifania tute le bestie parla

La note dla Pasqueta e’scor e’ ciù e la zveta” (la notte dell’Epifania parlano il chiurlo e la civetta)

Per la Pasqueta, Carnvèl a bacheta (Per l’Epifania Carnevale a tutto spiano)

L’Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto

Detti popolari sull’Epifania, il significato

Approfondiamo alcuni dei proverbi sull’Epifania, iniziando dal primo: “All’Epifania, un’ora in più” sta ad indicare che, dopo il solstizio d’inverno (21 dicembre) che ha visto trascorrere il giorno più corto dell’anno, le giornate iniziano ad allungarsi e il buio tende ad arrivare sempre più tardi.

“Di Befana, la rapa è vana”, invece, significa metaforicamente che ogni cosa ha il suo tempo. Quando arriva l’inizio di gennaio, non si possono più mangiare le rape in quanto non è più il loro periodo. E ancora “Di Pasqua Epifania il vento se ne va via”, che non deve trarre in inganno. Il termine Pasqua indicava anticamente e indistintamente le più importanti festività. Il proverbio considera il 6 gennaio come la data spartiacque fra il periodo freddo, caratterizzato dai freddi venti invernali, e quello mite che lo segue.

Leggi anche: