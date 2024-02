Internet Safer Day: come avere una rete più sicura

Ogni anno, il secondo giorno della seconda settimana di Febbraio ricorre l’Internet Safer Day, che in italiano sta per la Giornata per una rete più sicura. L’evento è stato istituito dall’Unione Europea dal 2004 per sensibilizzare le aziende, i cittadini e le istituzioni a una maggiore sicurezza sul web, in particolare per tutelare i minori. L’iniziativa punta a promuovere un uso consapevole di Internet che, se da una parte è fonte inesauribile di informazioni, dall’altra cela dei rischi per gli utenti: andiamo a vedere come si possono tutelare al meglio i ragazzi e le ragazze di oggi con alcuni consigli pratici.

Internet Safer Day: consigli per navigare in sicurezza

1) Pensa prima di cliccare

Se un link o un download ti sembra sospetto non cliccarci, anche se viene da un amico, potrebbe essere un virus o una truffa. Anche se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è: evita offerte che promettono premi gratuiti o soldi facili.

2) Proteggi le tue informazioni personali

Controlla le impostazioni di privacy sui tuoi account social per avere la certezza che solo le persone che conosci e di cui ti fidi possano vedere quello che posti. Inoltre, sui social è bene non condividere mai informazioni personali come il tuo indirizzo, numero di telefono o data di nascita online con sconosciuti.

3) Usa password forti

Crea password complesse usando una combinazione di lettere, numeri e simboli nelle tue password ed evitando cose ovvie come il tuo nome o data di nascita. E soprattutto ricordati di cambiare le tue password ogni tanto, soprattutto se hai sentito di una violazione dei dati su un servizio che usi.

4) Attento a chi incontri online

Presta attenzione quando incontri nuove persone online, non tutti sono chi dicono di essere: purtroppo esistono diversi tipi di truffe come phishing, scam e inganni via email o tramite messaggi.

5) Mantieni aggiornati i tuoi dispositivi

Assicurati che il tuo telefono, tablet o computer riceva gli aggiornamenti automatici. Questi spesso includono correzioni per problemi di sicurezza. Invece sul tuo computer puoi usare un software antivirus (ricordati di aggiornarlo quando richiesto!).

6) Pensa prima di postare

Prima di postare foto o commenti, pensa a come potrebbero influenzarti in futuro: le informazioni condivise online possono avere un impatto a lungo termine sulla tua reputazione e sicurezza.

E infine, un consiglio ai genitori che ci leggono: mantenete un dialogo aperto sull’uso di Internet e incoraggia una cultura di apprendimento continuo. Discutete regolarmente delle esperienze online, condividi storie di casi di sicurezza e incoraggia i giovani a parlare delle loro preoccupazioni e delle loro esperienze.

Anche incoraggiare i giovani a essere proattivi nella loro sicurezza online, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti per navigare in modo sicuro, può fare una grande differenza nella loro esperienza digitale. Ricordate che l’esempio personale è uno dei metodi di insegnamento più efficaci: praticare una navigazione sicura e responsabile è il primo passo per insegnarla.