Modello per una Scheda Libro: la struttura

MODELLO E STRUTTURA DELLA SCHEDA LIBRO

Per realizzare una scheda libro per le medie o le superiori non basta sapere cosa scrivere, ma occorre conoscere la struttura da seguire, il modello da ripetere ogni volta per evitare di consegnare un lavoro disordinato. Come si fa una scheda libro?

Per rispondere a questa domanda cerchiamo, per prima cosa, di capire a cosa serve. La scheda di lettura di un libro non ha il solo scopo di torturare gli studenti permettendo ai prof di capire chi ha letto o meno il libro in questione, ma è la presentazione di un testo, i cui dati permettono al lettore di avere informazioni riguardanti l’opera, l’autore, il genere e la trama del libro.

STRUTTURA DELLA SCHEDA LIBRO: ESEMPIO

Ricordate allora che in una scheda libro vanno inseriti in ordine alcuni dati importanti, tra cui titolo, autore, genere, trama, personaggi.

Ovviamente il tutto va scritto in un italiano chiaro e corretto, e soprattutto le informazioni vanno riportate nel modo giusto!

Ecco un piccolo schema da tenere sempre a portata di mano:

SCHEDA LIBRO: COME SI FA

Ci siamo, avete uno schema completo con tutte le indicazioni da seguire per scrivere una scheda libro perfetta! Tuttavia, bisogna stare attenti ad alcune regole ben precise da seguire. Innanzitutto lo stile: ricordate di scrivere in modo oggettivo e impersonale.

Dovete sì commentare le vicende del libro, ma dovete esprimere un giudizio completamente oggettivo, valutando in modo positivo o negativo vicende, personaggi, situazioni, tematiche. Fate attenzione poi a scrivere nel modo giusto le informazioni riportate (date una controllatina) e soprattutto cercate di scrivere in modo chiaro e corretto.

SCHEDA LIBRO: LO SCHEMA PER FARE LA RECENSIONE

Come avrai sicuramente notato, all’interno del nostro schema per la scheda libro, abbiamo inserito la voce trama e commento.

Questo significa che ad un certo punto della tua scheda dovrai inserire un riassunto breve degli avvenimenti raccontati nel romanzo e, poi, cosa ancora più difficile, trovare il modo per raccontare il tuo punto di vista su quanto hai letto facendo una piccola recensione.

COMPITI PER LE VACANZE

