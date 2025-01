Carnevale arriverà tra pochissimo. Il periodo è sempre denso di eventi e se avete anche la fortuna di avere le vacanze scolastiche sicuramente vi conviene organizzare qualcosa e perché no, magari una festa! Intanto cerchiamo di capire quali sono i momenti topici del Carnevale 2025:

Giovedì grasso: 27 febbraio

Martedì grasso: 4 marzo

Mercoledì delle ceneri: 5 marzo (inizio Quaresima)

Se volete organizzare una festa probabilmente vi sarà utile:

Volete preparare delle ottime frittelle? Continuate a leggere…

Ricetta delle frittelle di carnevale: ingredienti per 6 persone

Se avete intenzione di gustarvi delle fantastiche frittelle, avrete bisogno di:

Farina tipo 00 (200 gr)

1 uovo

Zucchero (60gr)

Uvetta (90gr)

1 bustina di Vanillina

1 bicchiere di latte

1 cucchiaio di Rum Bianco

Lievito di birra (16 gr)

1 buccia di limone grattugiata

Olio di semi per friggere

Ricetta delle frittelle di carnevale: come si fanno

Lasciate l’uvetta a mollo in una ciotola con dell’acqua tiepida ed un cucchiaio con del rum bianco. Fate sciogliere il lievito in un bicchiere di latte e, in una ciotola, mescolate insieme farina, uovo, zucchero, vanillina e il limone. In un secondo momento aggiungete il latte e continuate a mescolare fino a creare una pasta omogenea. Strizzate l’uvetta e aggiungetela al composto. A questo punto, amalgamate l’uvetta alla pastella e lasciate lievitare la pastella per almeno 2 ore ricoprendo la ciotola con la pellicola trasparente. Dividete il composto in piccole quantità e friggetelo nell’olio bollente. Saranno buonissime!

Leggi anche: