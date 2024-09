Scheda libro da compilare: modello

Come si fa una scheda libro: modello

Stai leggendo un libro per la scuola e l’insegnante ti ha chiesto di fare la scheda libro? Effettivamente, non basta solamente leggere, ma per comprendere davvero ciò che vuole trasmetterci l’autore è necessario analizzare meglio qualche dettaglio in più. In questo modo avrete un quadro più esaustivo del libro e potrete presentare un lavoro eccellente ai vostri prof. Se non sapete da dove cominciare non perdetevi d’animo: qui sotto vi daremo un modello base da compilare, con una breve spiegazione su come riempire le varie voci.

Scopri anche: Schede libro già fatte

Scheda libro pronta: esempio da seguire

Per prima cosa, ricorda di leggere attentamente il libro, magari appuntando i nomi dei personaggi, i luoghi, il tempo, le tematiche affrontate e tutto quello che ti sembra degno di nota. in secondo luogo, puoi fare una ricerca sull’autore e su tutto quello che riguarda l’opera letta. A questo punto rimboccati le maniche e procedi! Ecco lo schema da seguire.

Titolo e autore

La prima cosa da fare è inserire il titolo del libro e una brevissima biografia dell’autore.

Casa editrice

Cita poi la casa editrice che ha pubblicato il libro che hai letto.

Città e anno di pubblicazione

Prosegui con altre informazioni utili quali la città e l’anno di pubblicazione.

Genere libro

A che genere appartiene il libro? Si tratta di un romanzo storico, di un fantasy, di un horror o di un altro genere? Precisalo in questa sezione!

Personaggi principali

A questo punto inizia a parlare brevemente dei personaggi, partendo dal protagonista seguito poi da tutti gli altri.

Spazio

Qui dovrai invece specificare in quali ambienti si svolgono prevalentemente le vicende.

Tempo

In che epoca è ambientata la storia raccontata? Descrivila brevemente.

Tematiche

Individua le tematiche affrontate dall’autore e commentale in questa sezione.

Delinea brevemente la trama del racconto e fai un piccolo commento spiegando anche cosa ti è piaciuto di più e cosa ti ha colpito maggiormente.

Stile e tecniche narrative

Infine, analizza lo stile dello scrittore e individua le tecniche narrative utilizzate.

Non perdete: