Gli studenti italiani che hanno scelto di studiare all’estero

Secondo Eurostat, nel 2021 sono stati oltre 17.000 gli studenti italiani che hanno deciso di studiare all’estero. Questo dato si riferisce agli iscritti a corsi di laurea o dottorato che hanno trascorso almeno tre mesi presso un’università straniera.

Nello specifico, per quanto riguarda coloro che sono già laureati, il 77% ha preferito un’università europea. Il 13,4%, ha invece scelto di proseguire gli studi in Nord America, mentre solo il 5,1% ha optato per un’università asiatica. Questi dati evidenziano il forte interesse degli studenti italiani per l’esperienza accademica internazionale, e una chiara preferenza per le istituzioni europee.

Studiare all’estero: il master in Management della TBS Education

Se quindi come molti altri studenti sogni di ampliare i tuoi orizzonti accademici e professionali, immergendoti in un ambiente internazionale stimolante, allora probabilmente il Master in Management della TBS Education è un’opportunità da considerare.

Con un solido curriculum di base e una vasta gamma di opzioni, questo percorso non solo ti prepara per il mondo lavorativo con una formazione completa e multidisciplinare, ma ti offrirà anche la possibilità di studiare in diversi contesti culturali, dall’incantevole Barcellona alla vivace Tolosa, passando per l’affascinante Casablanca e il glamour di Parigi.

Primo Anno: Fondamenta della Gestione Aziendale

Nel primo anno, sarai immerso nei fondamenti della gestione aziendale attraverso corsi come Business Analytics, Finanza Aziendale, Analisi Finanziaria, Gestione delle Risorse Umane, Gestione delle Operazioni e Gestione Strategica. Questi corsi sono offerti sia nei campus di Tolosa che di Barcellona, completamente in lingua inglese, offrendoti la possibilità di sviluppare le tue competenze in un ambiente internazionale.

Ma il vero punto di forza del programma, come dicevamo, risiede nella sua capacità di offrire un’esperienza realmente internazionale. Nel secondo blocco del programma, avrai infatti l’opportunità di approfondire la tua comprensione delle tendenze e delle sfide del mondo degli affari odierno da una prospettiva internazionale, scegliendo tra una varietà di corsi stimolanti. A Barcellona, potresti studiare Trasformazione Digitale o Business Internazionale in America Latina, mentre a Casablanca potresti approfondire i Modelli Aziendali nelle Economie Emergenti dell’Africa e del Medio Oriente. Tolosa offre infine una vasta gamma di corsi correlati alla gestione aziendale.

Secondo Anno: Specializzazione e Approfondimenti

Nel secondo anno del programma, avrai l’opportunità di specializzarti ulteriormente, scegliendo uno dei percorsi di specializzazione tra oltre 20 opzioni disponibili. Che tu sia interessato all’Aeronautica e all’Aerospaziale, all’Arte e alla Cultura, alla Finanza o al Marketing, troverai sicuramente un percorso che soddisferà le tue aspirazioni professionali. Ecco l’elenco completo dei percorsi, ciascuno dei quali può contenere più opzioni:

Aeronautics & Aerospace

Arts & Culture

Audit & Controlling

Business Analytics, Artificial Intelligence & Big Data Management

Business, Strategy & Management

Human Resources

Finance

Marketing

Luxury Industry & Tourism

Sustainable Purchasing & Supply Chain

Esperienze Pratiche e Internazionali, Tesi di Laurea e Qualifica

La componente pratica del programma è fondamentale per la tua crescita professionale. Avrai infatti l’opportunità di svolgere stage curriculari in aziende nazionali e internazionali, applicando le conoscenze acquisite in aula a situazioni reali. Queste esperienze ti consentiranno di sviluppare competenze pratiche e costruire una rete professionale globale, preparandoti per una carriera di successo nel mondo degli affari internazionali.

Il culmine del percorso di studi è la stesura della tesi di laurea, in cui avrai l’opportunità di approfondire un argomento di gestione aziendale da una prospettiva accademica o professionale. Questo lavoro ti consentirà di dimostrare le tue capacità di ricerca, analisi e sintesi.

Una volta completato il programma, otterrai il titolo ufficiale di Master in Management, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione francese. Questa qualifica ti permetterà di accedere a una vasta gamma di opportunità di carriera, in particolare in settori come Business Development, Digital Analysis, Market Research, Strategic Consulting, Strategic Management & Planning, Supply Chain Management.

Studiare all’estero: pronti per il futuro!

Il Master in Management della TBS Education ti offre non solo una solida formazione accademica, ma anche un’esperienza internazionale senza precedenti che ti preparerà per una carriera di successo in un mondo sempre più globalizzato. Con una vasta gamma di corsi, opportunità pratiche e una rete di contatti internazionali, è sicuramente un’ottima opzione da considerare se vuoi studiare all’estero.

Le iscrizioni sono aperte, e se ti iscrivi entro il 23 febbraio potrai usufruire dell’early bird discount: cogli questa occasione visitando la pagina dedicata alle iscrizioni del Master in Management, e scopri subito come inviare la tua candidatura!

