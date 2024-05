Tesina di Maturità a partire da un film: 3 percorsi con i collegamenti

TESINA DI MATURITÀ SU UN FILM: PERCORSI CON I COLLEGAMENTI. Sei appassionato di cinema e vorresti creare una tesina originale per la maturità partendo dall’analisi di un film? Qualsiasi sia il tuo genere preferito, le possibilità di creare tesine ben fatte partendo da un film sono tante: basta avere un po’ d’ingegno e creatività. Se sei alla ricerca di spunti e non vuoi diventare matto alla ricerca di possibili collegamenti con le materie e gli argomenti che hai studiato a scuola, ecco tre idee proposte da noi per tesine ispirate a dei film con collegamenti a tante materie. Buon lavoro!

TESINA DI MATURITÀ A PARTIRE DA UN FILM: GOOD BYE LENIN!. Good bye, Lenin! è un film del 2003 di Wolfgang Backer, tra le pellicole tedesche più famose a livello internazionale. Il film è ambientato a Berlino Est durante la guerra fredda: Christane, una militante della DDR, durante i tumulti del 1989 viene colpita da un infarto ed entra in coma. Quando si sveglia, otto mesi dopo, il muro di Berlino è caduto e la vita in Germania è cambiata, soprattutto per chi viveva a est. Viste le condizioni precarie della donna, il figlio decide di farle credere che niente sia cambiato da quando è andata in coma. Può essere lo spunto per creare una tesina sulla fine della guerra fredda e il concetto di muro e separazione.

Italo Calvino e il Visconte dimezzato (metafora del mondo diviso in due blocchi durante la Guerra Fredda) Collegamenti Storia: la caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda

altro esempio di muro in Europa: le Peace Lines in Irlanda del Nord Collegamenti Storia dell’Arte: Surrealismo come superamento del confine tra realtà e fantasia

: il fenomeno dell’Ostalgie Collegamenti Filosofia: Lenin e il socialismo

TESINA DI MATURITÀ A PARTIRE DA UN FILM: MIDNIGHT IN PARIS. Midnight in Paris è un film del 2011 scritto e diretto da Woody Allen: ambientato inizialmente a Parigi ai giorni nostri, Gil è uno sceneggiatore di successo che si reca nella Ville Lumière per trovare ispirazione per il suo primo romanzo. L’uomo, passeggiando per le vie della capitale francese, si ritroverà catapultato magicamente nella Parigi degli anni ’20, frequentata dai migliori artisti, letterati e scrittori del tempo. Un bel modo per incentrare la tesina sugli anni ’20 e “la Generazione Perduta”.

il concetto di amore in Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald Collegamenti Storia dell’Arte: Salvador Dalì e Picasso

Federico García Lorca e Luis Buñuel Collegamenti Filosofia: Nietzche e l’eterno ritorno

dal primo dopoguerra alla crisi del ‘29 Collegamenti Francese : Kiki de Montparnasse

: Kiki de Montparnasse Collegamenti Italiano: Leopardi e il pessimismo storico

TESINA DI MATURITÀ A PARTIRE DA UN FILM: ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI. Se amate il mondo di Harry Potter, potete realizzare una tesi alternativa ispirandovi al nuovo episodio creato dalla penna di J.K. Rowling e che costituisce uno spin-off della serie cinematografica incentrata sul maghetto con la cicatrice a forma di saetta. Protagonista di quest’avventura è Newt Scamander che si reca a New York con una valigia di animali magici. La trama è ambientata nel 1926 e il conflitto tra il bene e il male può essere utilizzato come metafora dell’imminente minaccia che gravava sul mondo intero: l’ascesa di Hitler di lì a meno di 10 anni di distanza.

The Great Gatsby di Francis Scott Fitzgerald che ritrae la New York degli anni ruggenti Collegamenti Storia : primo dopoguerra e crisi del ’29: le cause dell’ascesa di Hitler

Grindelwald come Hitler: il Mein Kampf Collegamenti Italiano: Quaderni dal Carcere di Antonio Gramsci e l’antifascismo in Italia

Il New Deal e le teorie keynesiane Collegamenti Diritto: caratteristiche dei totalitarismi

caratteristiche dei totalitarismi Collegamenti Filosofia: La banalità del male di Hannah Arendt

