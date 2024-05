Tesina sul Cinema - tutti i collegamenti

Aiuto, la Maturità si avvicina sempre di più e tu ancora non sai quale argomento portare. Per agevolare il tuo studio ti proponiamo una tesina completa di collegamenti, che puoi utilizzare per il tuo percorso che ha come argomento principale il cinema. Se sei un appassionato del genere o un avventore dell’ultimo minuto non fa differenza, perché puoi utilizzare le nostre idee e farle tue per realizzare una tesina unica e completa valida per tutte le scuole, dal classico alla ragioneria, dallo scientifico al linguistico!

Leggi anche: Tesina di Maturità su La La Land: collegamenti per tutte le scuole

TESINA MATURITÀ ARGOMENTI INTERESSANTI: PERCORSI SUL CINEMA

Bene, diamoci da fare! Se sei interessato a questo argomento per la tua tesina, questo è l’articolo giusto per te. Ecco i nostri suggerimenti per una tesina sul cinema da cui prendere spunto con tutti i collegamenti necessari. Parti dai nostri percorsi per fare una tesina multidisciplinare che ti permetta di fare un figurone davanti la commissione!

TESINA MATURITÀ SUL CINEMA, COLLEGAMENTI: IL CINEMA IN ITALIA

Il percorso che ti proponiamo è tutto italiano: come si sviluppa questa arte e come si evolve in base agli usi e costumi della penisola:

Collegamenti italiano: D’Annunzio e la “Decima Musa”

D’Annunzio e la “Decima Musa” Collegamenti storia: il Fascismo e Cinecittà

il Fascismo e Cinecittà Collegamenti storia dell’arte : la fotografia nel cinema italiano

: la fotografia nel cinema italiano Collegamenti informatica : le nuove tecniche digitali

: le nuove tecniche digitali Collegamenti inglese: il cinema americano degli anni ’50 a Roma

il cinema americano degli anni ’50 a Roma Collegamenti latino: gli spettacoli in movimento: i giochi gladiatori nell’antica Roma.

TESINA MATURITÀ SUL CINEMA, COLLEGAMENTI: IL CINEMA SOVIETICO

Questo è un argomento un po’ complesso ma molto interessante e non usuale. Se vuoi addentrarti in un percorso originale, ecco i nostri spunti:

Collegamenti italiano : i fratelli Pontecorvo, uno scienziato in URSS e l’altro regista in Italia oppure potresti prendere in analisi uno dei tanti film tratti dalla letteratura russa e considerare le differenze tra il romanzo e il libro.

: i fratelli Pontecorvo, uno scienziato in URSS e l’altro regista in Italia oppure potresti prendere in analisi uno dei tanti film tratti dalla letteratura russa e considerare le differenze tra il romanzo e il libro. Collegamenti storia : Mesiano e Eisenstein – Il regime e l’utilizzo delle immagini

: Mesiano e Eisenstein – Il regime e l’utilizzo delle immagini C ollegamenti Geo grafia Astronomica: Solaris: il cinema russo di fantascienza

Solaris: il cinema russo di fantascienza Collegamenti filosofia : il Marxismo

: il Marxismo Collegamenti storia dell’arte: il realismo socialismo

TESINA MATURITÀ SUL CINEMA, COLLEGAMENTI: IL CINEMA COME INTRATTENIMENTO

Infine, ecco l’ultimo percorso, un po’ più vario e meno specifico. Qui puoi sbizzarrirti, soprattutto se sei un appassionato del genere. Ecco il percorso per te:

Collegamenti italiano: Pasolini e il cinema

Pasolini e il cinema Collegamenti storia: la critica politica nel cinema, qualche esempio: Gola profonda; Tutti gli uomini del presidente.

la critica politica nel cinema, qualche esempio: Gola profonda; Tutti gli uomini del presidente. Collegamenti geografia astronomica: il cinema americano di fantascienza

il cinema americano di fantascienza Collegamenti inglese : teatro shakespeariano e il cinema inglese

: teatro shakespeariano e il cinema inglese Collegamenti francese: i fratelli Lumiere e la nascita del cinema

i fratelli Lumiere e la nascita del cinema Collegamenti spagnolo: Almodovare e Bunuel

Almodovare e Bunuel Collegamenti filosofia: Nietzsche e Arancia Meccanica

Ecco una tesina già pronta: Tesina sul cinema

TESINA MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Se cerchi altri argomenti o consigli su collegamenti, argomenti o su come impostare il lavoro sulla Tesina ecco tutto quello che ti occorre: