TESINA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE SVOLTA

Abbiamo pensato di proporti alcune tesine sulla prima guerra mondiale con i collegamenti tra le materie! Non siamo meravigliosi? Tra l’altro è una tesina proprio classica e in più è anche un argomento che hai ancora fresco nella mente e da poco studiato. Perciò, ecco per te le nostre proposte per la Maturità!

TESINA MATURITÀ SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE COLLEGAMENTI

Oltre che un classico è anche un argomento che permette di fare vari collegamenti tra le materie. Mettiamoci sotto e dopo aver vagliato le possibilità, scegli la tesina adatta a te se pensi che farla sulla prima guerra mondiale sia la scelta giusta per te!

TESINA MATURITÀ SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL CAMBIAMENTO

È normale immaginare i cambiamenti subiti a seguito della prima guerra mondiale. Analizziamoli in un percorso ad hoc!

Italiano collegamenti: L’ermetismo: Ungaretti. Le poesia “Soldati” e “Fratelli”

TESINA MATURITÀ SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE COME RIVOLUZIONE SOCIALE

La guerra porta con sé numerose problematiche. Vediamo quali nel nostro percorso:

Italiano collegamenti: Il futurismo

TESINA MATURITÀ SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L’ITALIA

La situazione dell’Italia durante il primo conflitto mondiale.

Storia collegamenti: l’interventismo e anti-interventismo

