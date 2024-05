Tesina Maturità su Narcos: idee per tutte le scuole

La Maturità si avvicina sempre più ed è arrivato il momento di iniziare a pensare alla tesina, se ancora non l’hai fatto. Ti piacerebbe portare una tesina multidisciplinare originale e interessante? Se la tua idea è questa e la tua passione sono le serie tv, puoi tranquillamente sviluppare una tesina partendo da uno show che ti piace particolarmente. In questo articolo, in particolar modo, ci concentriamo su Narcos, la famosa serie tv prodotta da Netflix, che segue la vita di Pablo Escobar, celebre signore della droga colombiano morto nel 1993. Di spunti storici, sociali ed economici legati alla sua figura e al narcotraffico ce ne sono molti, quindi puoi davvero creare un’ottima tesina. Non sai comunque bene come impostarla? Ecco i nostri suggerimenti: abbiamo creato quattro percorsi di tesina con collegamenti per indirizzi diversi su Narcos e la droga.

TESINA DI MATURITÀ SU NARCOS, COLLEGAMENTI LICEO CLASSICO: PABLO ESCOBAR E I SIGNORI DEL MALE

Narcos è ispirato alla figura di Pablo Escobar, quindi puoi creare una tesina che analizzi direttamente la sua personalità e la biografia, collegandolo anche ad altre figure “potenti” legati alle organizzazioni criminali.

Collegamenti italiano: parallelismo tra la figura di Pablo Escobar e Totò Riina

parallelismo tra la figura di Pablo Escobar e Totò Riina Collegamenti storia: biografia di Pablo Escobar e storia del cartello di Medellin

biografia di Pablo Escobar e storia del cartello di Medellin Collegamenti filosofia: il concetto di potere, da Platone a Weber

il concetto di potere, da Platone a Weber Collegamenti latino: Plinio il Vecchio e la Naturalia Historia in cui parla della canapa (oggi cannabis)

Plinio il Vecchio e la Naturalia Historia in cui parla della canapa (oggi cannabis) Collegamenti greco: Demostene

Demostene Collegamenti inglese: “Confessioni di un oppiomane inglese”, di Thomas de Quincey

“Confessioni di un oppiomane inglese”, di Thomas de Quincey Collegamenti Geografia: La Colombia

La Colombia Collegamenti Storia dell’Arte: confronto della serie Narcos con altre due serie tv, El Chapo (Netflix) e Romanzo Criminale

TESINA DI MATURITÀ SU NARCOS, COLLEGAMENTI LICEO SCIENTIFICO: LA DROGA E IL NARCOTRAFFICO

Come si è sviluppato il narcotraffico e quando? Quali sono le organizzazioni criminali e i traffici storici e di oggi? Quali le conseguenze dell’uso di droga? Ecco i temi principali di questa tesina di liceo scientifico.

Collegamento italiano: organizzazioni criminali in Italia

organizzazioni criminali in Italia Collegamenti inglese: le rotte internazionali del narcotraffico oggi

le rotte internazionali del narcotraffico oggi Collegamenti storia: nascita e sviluppo del narcotraffico

nascita e sviluppo del narcotraffico Collegamenti filosofia: Freud, l’inconscio e i paradisi artificiali

Freud, l’inconscio e i paradisi artificiali Collegamenti informatica: Internet e nuove dipendenze

Internet e nuove dipendenze Collegamenti chimica: composizione e classificazione delle droghe

composizione e classificazione delle droghe Collegamenti biologia: il sistema nervoso, cause ed effetti delle droghe

TESINA DI MATURITÀ SU NARCOS, COLLEGAMENTI LICEO LINGUISTICO: DROGA E SBALLO IN LETTERATURA

La droga, lo sballo sono temi che si ritrovano spesso in letteratura. Molti artisti, infatti, consideravano l’uso di droghe un mezzo per scoprire cioè che sta dietro la realtà o come forma di elusione dalla realtà volgare e senza senso. Negli anni più recenti, poi, la dipendenza da sostanze stupefacenti è diventata un tema da affrontare anche in romanzi autobiografici o meno.

Collegamenti italiano: Il Decadentismo

Il Decadentismo Collegamenti inglese: Trainspotting di Irvine Welsh o la Beat Generation

Trainspotting di Irvine Welsh o la Beat Generation Collegamenti francese: Charles Baudelaire “Les Fleurs du Mal”

Charles Baudelaire “Les Fleurs du Mal” Collegamenti spagnolo: Gabriel García Márquez e il suo resoconto Notizia di un sequestro, un libro-intervista agli ostaggi di un sequestro di persona ad opera del celebre trafficante Pablo Escobar.

Gabriel García Márquez e il suo resoconto Notizia di un sequestro, un libro-intervista agli ostaggi di un sequestro di persona ad opera del celebre trafficante Pablo Escobar. Collegamenti tedesco: Noi, ragazzi dello zoo di Berlino di Christiane F.

Noi, ragazzi dello zoo di Berlino di Christiane F. Collegamenti storia: le guerre dell’oppio

le guerre dell’oppio Collegamenti filosofia: Karl Marx e l’oppio dei popoli

Karl Marx e l’oppio dei popoli Collegamenti scienze: il sistema nervoso, cause ed effetti delle droghe

il sistema nervoso, cause ed effetti delle droghe Collegamenti Storia dell’Arte: l’impressionismo (L’Assenzio di Degas)

TESINA DI MATURITÀ SU NARCOS, COLLEGAMENTI RAGIONERIA: IL CARTELLO DELLA DROGA COLOMBIANO

I cartelli della droga colombiani sono tra i più famosi e capillari, in grado di raggiungere una diffusione internazionale nella seconda metà del XX secolo. A ragioneria, puoi analizzare i cartelli colombiani da un punto di vista economico-politico.

Collegamenti italiano: organizzazioni criminali in Italia e traffico di droga

organizzazioni criminali in Italia e traffico di droga Collegamenti inglese: traffici di droga tra Colombia e gli Stati Uniti

traffici di droga tra Colombia e gli Stati Uniti Collegamenti storia: storia dei cartelli della droga colombiani

storia dei cartelli della droga colombiani Collegamenti diritto: la tutela della salute in Costituzione o pro e contro della legalizzazione delle droghe

la tutela della salute in Costituzione o pro e contro della legalizzazione delle droghe Collegamenti economia politica: traffico di cocaina in Colombia, monopolio e potere politico

traffico di cocaina in Colombia, monopolio e potere politico Collegamenti economia aziendale: economia sommersa e profitti del traffico di droga

