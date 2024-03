Test divertenti da fare agli amici: le nostre proposte

Quiz da fare con gli amici

Tra una pausa studio e l’altra o mentre prendi un po’ di pace dal lavoro oltre a controllare i social un passatempo divertente potrebbe essere quello di fare dei quiz e test divertenti insieme ai propri amici. Online ce ne sono tantissimi e di qualsiasi tipo! Puoi sfidare i tuoi amici su un argomento o puoi, ad esempio, fare un quiz sulla personalità e scoprire qualcosa in più su te stesso. In questo articolo ti proponiamo 3 quiz divertenti da fare agli amici: scegli quello più divertente e confronta i risultati con i tuoi amici!

Test divertenti e gratis: conosci i film d’animazione Disney?

Il primo dei test online divertenti che vi proponiamo è sui film della Disney: li conosci davvero tutti? Sei preparato sulle trame, i personaggi e le colonne sonore? In 15 domande potrai testare le tue conoscenze e capire se sei un vero fan. Ricorda di consultare i risultati alla fine della pagina e confrontarli con i tuoi amici: vediamo chi è il più bravo!

Qui trovi il quiz con tutte le domande: Test Disney: conosci tutti i film?

Test sulla personalità: chi eri nella tua vita passata?

Ti sei mai chiesto chi saresti potuto essere in una vita passata? Magari un personaggio oscuro o un benefattore, un semplice soldato romano o un grande imperatore. Chissà! Per scoprirlo non devi fare altro che rispondere alle nostre domande e leggere il risultato in base alle risposte che hai dato. Non ti rimane che cliccare sul link qui sotto e iniziare subito il test!

Test sulla personalità divertenti: che animale sei?

Un vero e proprio classico: ognuno di noi in base alle peculiarità caratteriali potrebbe essere associato ad un animale ben preciso. Tu cosa ti senti? Un leone, un cane, un gatto o un altro animale? Per conoscere la risposta prova a rispondere alle domande che ti proponiamo al link qui sotto: