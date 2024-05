Traccia prima prova Maturità: Beppe Fenoglio

Sei totalmente in ansia per la Maturità e non ci dormi la notte? Invece di contare le pecore in preda all’insonnia, elenchi gli autori che potrebbero capitare per l’analisi del testo della prima prova? A parte gli scherzi, è una bella domanda, ma la risposta è impossibile perché solo il giorno del primo scritto d’esame si potranno conoscere le intenzioni del Ministero. A te non resta, nel frattempo, che studiare quanti più autori puoi. Oggi ti proponiamo una traccia di Maturità di un autore meno studiato, ma comunque molto importante nell’ambito della letteratura italiana: Beppe Fenoglio.

PRIMA PROVA MATURITÀ: TRACCIA SU BEPPE FENOGLIO

Sì, è vero, Giuseppe Fenoglio non è uno degli autori più conosciuti della letteratura italiana, ma se uscisse all’esame? Meglio ripassare la vita e le opere di questo scrittore, partigiano, traduttore e drammaturgo italiano.

Beppe Fenoglio: cenni biografici Fenoglio nasce da una famiglia contadina il 1 marzo 1922 ad Alba e qui, fra le Langhe e la cittadina piemontese si svolgerà tutta la breve vita dello scrittore. Nella città natale compie gli studi liceali e si iscrive alla Facoltà di Lettere di Torino e incomincia soprattutto ad occuparsi di letteratura inglese. Allo scoppio della guerra viene chiamato alle armi e deve interrompere gli studi. L’armistizio dell’8 settembre 1943 lo sorprende a Roma, dove è allievo ufficiale. Ritornato nelle Langhe si unisce alle bande partigiane e per tutta la Resistenza combatterà nelle formazioni badogliane. Con la fine della guerra termina la fase avventurosa della vita di Fenoglio. Nel dopoguerra si impiega in un’azienda vinicola come corrispondente con l’estero. Nello stesso periodo inizia la sua attività di scrittore. Morirà nel 1963. La sua vita e le sue opere hanno ruotato in larga parte sulle esperienze partigiane, che lui stesso menziona sempre: “Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano.” (da I ventitré giorni della città di Alba)

Beppe Fenoglio: produzione letteraria Nel 1951 completa il suo primo romanzo, La paga del sabato. Del 1954 è la pubblicazione del romanzo La malora. nel 1965 viene pubblicato il romanzo Una questione privata. Il suo romanzo più famoso è Il partigiano Johnny, del 1968, pubblicato postumo alla sua morte. In questo romanzo ritorna la figura di Johnny, già presente in Primavera di bellezza del 1959. In questo libro lo scrittore riprende il tema della Resistenza. L’opera è considerata una delle prove più alte dello scrittore piemontese.

