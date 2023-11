UX Designer: breve guida a una delle professioni più richieste nel 2024

All’interno del contesto lavorativo attuale la figura dello UX Designer si è affermata come una delle più cruciali e richieste nel panorama del design e dello sviluppo di prodotti digitali.

Con il termine UX, che sta per User Experience, ci si riferisce all’esperienza complessiva di un utente quando interagisce con un prodotto o servizio, in particolare in ambito digitale. Lo UX Designer gioca un ruolo fondamentale nel plasmare queste esperienze, assicurando che siano non solo funzionali ma anche piacevoli e intuitive.

Lo UX Designer è quindi una figura multidisciplinare che richiede una combinazione di competenze tecniche, creative e analitiche che abbracciano settori quali design, informatica e psicologia. In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, questi professionisti non solo migliorano l’esperienza digitale degli utenti, ma contribuiscono anche in modo significativo al successo commerciale dei prodotti e dei servizi digitali. La loro capacità di comprendere e plasmare l’interazione tra l’utente e la tecnologia è più preziosa che mai.

Ux Designer: cosa fa e perché è importante?

Lo UX Designer è un professionista che si concentra sull’ottimizzazione dell’esperienza complessiva degli utenti con prodotti e servizi digitali. Il suo obiettivo principale è assicurare che l’interazione dell’utente con un prodotto sia intuitiva, efficace e soddisfacente.

Il suo lavoro passa attraverso le seguenti fasi:

User Research sulle esigenze dell’utente – Il lavoro dello UX Designer inizia con l’analisi preventiva delle esigenze, dei desideri e dei comportamenti degli utenti. Questo si traduce in attività come la conduzione di ricerche di mercato, interviste, sondaggi e l’analisi dei dati per identificare problemi e opportunità nella user experience. Ideazione e progettazione – Basandosi sulle informazioni raccolte, lo UX Designer elabora soluzioni creative. Questo processo, che viene chiamato Interaction Design, può includere lo sviluppo di wireframes (diagrammi visivi che delineano l’ossatura del progetto), customer journey (il processo che caratterizza l’interazione tra consumatore e azienda) e user flows (diagrammi che mostrano il percorso dell’utente sul sito/app per raggiungere un obiettivo), strumenti essenziali per visualizzare e testare le idee prima della loro effettiva implementazione. Visual Design – Lo UX Designer lavora a stretto contatto con gli UI (User Interface) Designers per assicurare che l’interfaccia del prodotto sia non solo esteticamente gradevole, ma anche intuitiva e facile da usare. Questo include la scelta del layout, dei colori, dei font e degli elementi interattivi e l’utilizzi principalmente di software per la prototipazione come Figma. UX Writing – La User Experience non si basa solo sugli aspetti grafici e funzionali di un sito/app, ma riguarda anche i contenuti presenti. I testi, oltre a essere chiari e scritti in maniera fluida, devono essere ottimizzati per il tipo di utente al quale sono rivolti. È necessario quindi conoscere tutta quelle serie di tecniche che fanno parte del cosiddetto UX Writing. Test di usabilità e raccolta di feedback – I test di usabilità sono fondamentali nel processo di UX Design. Attraverso questi test, effettuati con utenti reali, è possibile raccogliere feedback preziosi e apportare modifiche necessarie prima del lancio del prodotto. Implementazione e aggiornamento continuo – Dopo il lancio, lo UX Designer continua a monitorare come gli utenti interagiscono con il prodotto, raccogliendo dati e feedback per miglioramenti futuri. Questo assicura che il prodotto rimanga sempre allineato con le esigenze e le aspettative degli utenti.

Un lavoro, quindi, che si compone di tante fasi ma che, se ben eseguito, può portare consistenti vantaggi alle aziende:

Fidelizzazione del Cliente : Un’esperienza utente positiva è fondamentale per la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente.

: Un’esperienza utente positiva è fondamentale per la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente. Efficienza e Funzionalità : Un prodotto ben progettato riduce il tempo e lo sforzo necessari per l’utente per raggiungere i suoi obiettivi.

: Un prodotto ben progettato riduce il tempo e lo sforzo necessari per l’utente per raggiungere i suoi obiettivi. Differenziazione sul Mercato : In un mercato affollato, un’esperienza utente eccezionale può distinguere un prodotto dai suoi concorrenti.

: In un mercato affollato, un’esperienza utente eccezionale può distinguere un prodotto dai suoi concorrenti. Riduzione dei Costi di Sviluppo: Risolvere i problemi di usabilità nelle fasi iniziali può ridurre significativamente i costi di sviluppo a lungo termine.

Non è un caso quindi che, secondo uno studio condotto dal Design Management Institute, aziende leader come Apple, Coca Cola, Nike, IBM, Starbucks, Pinterest e Airbnb hanno fatto della user experience il segreto del proprio successo.

Tra le professioni più richieste (e ben pagate) del 2024!

Una volta compreso in cosa consiste la professione dello UX Designer e i vantaggi che può apportare alle aziende, certamente non sorprende sapere che rientra tra le professioni digitali più richieste, sia attualmente che nel prossimo futuro.

Recentemente, infatti, il celebre portale di recruitment Indeed ha inserito lo UX Designer tra le professioni digitali più richieste nel 2024, oltre che tra quelle più pagate.

Lo stipendio medio di uno UX Designer, infatti, può variare dai 22.000€ ai 26.000€ l’anno per una figura junior, fino ai 56.000€ per una figura senior. Uno stipendio davvero di tutto conto, che con l’esperienza può aumentare ulteriormente.

Diventare UX Designer: i corsi certificati

A questo punto vi starete sicuramente chiedendo come si fa a diventare UX Designer. Il miglior modo possibile è sicuramente quello di frequentare un corso completo che rilasci una certificazione riconosciuta e che offra la possibilità di ottenere uno stage retribuito.

In questo senso corsoux.it rappresenta una garanzia: stiamo parlando del primo corso di UX Design in Italia (oltre 2.000 studenti), che può essere seguito al 100% online, on-demand e senza scadenza. In questo modo puoi studiare quando e dove si vuole: l’ideale per chi lavora o ha altri impegni.

Essendo parte dell’EULE Institute, corsoux.it mette a disposizione di ogni corsista un mentor personale, ovvero un professionista Senior UX Designer che li aiuta durante il corso con chiamate Skype illimitate private (non di gruppo) e videocorrezioni degli esercizi.

Una volta superati tutti gli esami, poi, i corsisti ricevono un certificato di qualità per gli studi di UX Design firmato e garantito dal mentor.

Ma non è finita qui: gli studenti vengono aiutati anche nella costruzione del portfolio e orientati verso l’ottenimento di uno stage retribuito presso una delle oltre 50 aziende partner (Siemens, TeamSystem, Mondo Convenienza, solo per citarne alcune).

Beh cosa stai aspettando? Visita il sito corsoux.it e scarica le Lezioni Gratuite per farti un’idea del corso! Inoltre, se ti iscrivi ora puoi usufruire dello sconto BLACK FRIDAY 2023: risparmi oltre 300€!

Articolo in collaborazione con corsoux.it